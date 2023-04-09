Что почем на весенней Комаровке 9.04.2023, 14:04

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Самый ходовой товар — клубника.

Клубника подешевела, подвезли больше отечественных томатов, а манго — на пике сезона. Что сейчас с ассортиментом и ценами на Комаровке, узнало агентство «Минск-Новости».

На прилавках продают пучки зелени (от 1,5 до 10 рублей за 100 г), огурцы (от 5 до 30 рублей за кг), молодой редис (от 7 до 10 рублей за килограмм). Есть как привозной из России и Узбекистана, так и отечественный.

Стало больше крупных помидоров — есть из Баку и из Гродно. Цена вопроса — от 5 до 35 рублей за килограмм.

Картошку сорта «Королева Анна» отдают по 1 рублю 80 копеек за килограмм. В целом разброс цен на картофель — от 0,99 до 2,5 рубля за местный и от 8 до 12 — за импортный.

Самый ходовой товар — клубника: от 15 до 55 рублей за килограмм. Попадается голубика — от 65 до 100 рублей за кг. Малина — от 80 до 200 рублей за килограмм.

Арбуз по 8,5 рубля за килограмм, а вообще разброс цен — до 25 рублей.

Продавцы рассказывают, что сейчас разгар сезона манго — фрукт везут в основном из Таиланда, Перу и Бразилии. К лету сезон закончится, плоды станут дороже и не такими вкусными. Сладкий манго из Перу — в районе 35 рублей за штуку, более кислый тайский — по 15 рублей.

На Комаровке все еще можно найти хурму (от 8,9 до 25 рублей за килограмм) и мандарины (от 4,5 до 25 рублей за килограмм). Есть даже первый намек на лето: персики — от 11 до 25 рублей, нектарины — от 15 до 25 рублей за кило.

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