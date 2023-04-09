Российских зеков теперь вербует на войну Минобороны

Российских зеков теперь вербует на войну Минобороны4
- 9.04.2023, 14:13
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У Пригожина забрали эту привилегию.
В российских тюрьмах по-прежнему вербуют заключенных для войны с Украиной, но теперь на полтора года вместо прежних шести месяцев. Вместо ЧВК «Вагнера» этим теперь занимается Минобороны, сообщила руководитель благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова.
— Сообщают из двух областей, Свердловской и Ярославской: начали подписывать контракты с заключенными не на 6 месяцев, как это было до сих пор, а на 18. То есть они рассчитывают воевать и в следующем году, — написала Романова.
По ее словам, с февраля 2023 года вербовкой занимается в основном Министерство обороны России, хотя раньше это было прерогативой ЧВК «Вагнера».
Напомним, о вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с целью вербовки приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин.