Российских зеков теперь вербует на войну Минобороны 4 9.04.2023, 14:13

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У Пригожина забрали эту привилегию.

В российских тюрьмах по-прежнему вербуют заключенных для войны с Украиной, но теперь на полтора года вместо прежних шести месяцев. Вместо ЧВК «Вагнера» этим теперь занимается Минобороны, сообщила руководитель благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова.

— Сообщают из двух областей, Свердловской и Ярославской: начали подписывать контракты с заключенными не на 6 месяцев, как это было до сих пор, а на 18. То есть они рассчитывают воевать и в следующем году, — написала Романова.

По ее словам, с февраля 2023 года вербовкой занимается в основном Министерство обороны России, хотя раньше это было прерогативой ЧВК «Вагнера».

Напомним, о вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. В некоторые колонии с целью вербовки приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин.

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