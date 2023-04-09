Сотни католиков прошли по центру Минска

Сотни католиков прошли по центру Минска2
- 9.04.2023, 14:22
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Фоторепортаж.
Во всем мире приверженцы католической конфессии празднуют Пасху. В нынешнем году Светлое Божье Воскресенье выпало на 9 апреля. Традиционно с самого утра верующие проводят шествие по центру Минска. Как это было, понаблюдал корреспондент Tochka.by.
Маршрут построили по площади Свободы, улицам Интернациональной, Комсомольской и Революционной. Стартовали от Архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии.
Затем верующие проследовали в храм, где началось богослужение.