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Сотни католиков прошли по центру Минска

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  • 9.04.2023, 14:22
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Сотни католиков прошли по центру Минска

Фоторепортаж.

Во всем мире приверженцы католической конфессии празднуют Пасху. В нынешнем году Светлое Божье Воскресенье выпало на 9 апреля. Традиционно с самого утра верующие проводят шествие по центру Минска. Как это было, понаблюдал корреспондент Tochka.by.

Маршрут построили по площади Свободы, улицам Интернациональной, Комсомольской и Революционной. Стартовали от Архикафедрального костела Имени Пресвятой Девы Марии.

Затем верующие проследовали в храм, где началось богослужение.

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