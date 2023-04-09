Военный аналитик: Путин отправил свой десант в ловушку 9.04.2023, 14:47

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У россиян нет физической возможности реализовать взятие Бахмута.

Перед командованием оккупационных сил поставлена задача закрыть вопрос с Бахмутом до Пасхи, то есть - до 16 апреля, рассказал в Telegram военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Очередной временной лимит, который не вытягивают «Вагнера», как и в целом не вытягивают бои в городе. Поэтому принято решение - вопрос будет закрывать десантура», - написал эксперт.

По его словам, в городе начинают превалировать подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ВДД, 57-й ОМСБр, а так же появляются бойцы из 98-й ВДД РФ, которые размещались неделю назад намного севернее, ближе к Кременной, но их частично стянули сюда.

«Конечно, Пригожина такая расстановка не радует, но он будет традиционно вещать о том, что в Бахмуте все «решают» именно «Вагнера». Хотя, по правде говоря, они уже практически ничего не решают с конца декабря 2022, когда «продавец хот-догов» (Пригожин - прим.) не выполнил обещанного - не подарил Путину Бахмут на Новый год», - добавил Коваленко.

В настоящее время, по словам Коваленко, ожесточенные бои за улицу Чайковского. Это обусловлено тем, что улица Чайковского является фактически городским продолжением «дороги жизни 0504»: «Сюда и на «железку» оккупанты не жалеют бросать все, что у них есть, а особо не жалеют первыми рядами посылать «вагнерят», за которым уже и продвигается десантура».

Но и тут не все гладко, отметил эксперт. «Первые ряды напарываются на позиции ВСУ, втягиваются в городские бои, а вторая линия оказывается под артиллерийским и минометным огнем. За последние 2 суток интенсивность огневого воздействия с нашей стороны возросло. Учитывая пристреленность локаций, возросла и эффективность аннигиляции», - объяснил он.

Коваленко подчеркнул, что оборона Бахмута «выстроена так, что сейчас у россиян нет физической возможности реализовать взятие города в оперативное или тактическое окружение»: «Имея огневой контроль над артериями 0506 и 0504, они не имеют над ними физического контроля».

Оборонные действия города продолжаются под контролем ВСУ. Именно ВСУ навязывают темп превосходящему противнику, для которого главное - не пропустить очередные поставленные сроки, подчеркнул Коваленко.

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