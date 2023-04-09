В Столине мужчин, которых вызвали на сборы, конвоировала милиция

В Столине мужчин, которых вызвали на сборы, конвоировала милиция22
- 9.04.2023, 15:00
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Видеофакт.
В Столине вызванных на сборы мужчин конвоировала милиция. Ранее, как писал сайт Charter97.org, в Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии. Раздать повестки заранее в военкоматах не успели, поэтому людей забирают внезапно, многим даже не дают собраться. Иногда военнообязанных забирают в сборные пункты даже ночью.
Родственники обеспокоены тем, что мужчин забирают массово, ничего толком не объясняя.