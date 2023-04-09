Минчанка полгода не платила за коммуналку — и осталась без квартиры 11 9.04.2023, 15:26

7,024

Чиновники подали на нее в суд.

Минчанка более чем полгода не платила за коммуналку и в итоге «скопила» долг почти в 1,1 тысячи рублей. Несмотря на требование администрации Партизанского района рассчитаться, делать этого горожанка не стала. В ответ чиновники пошли в суд — и выиграли. Теперь женщине придется продать квартиру, сообщает агентство «Минск-Новости».

Спорная квартира находится в одном из домов на улице Полярной. В ней были зарегистрированы дочь и брат владелицы. На 1 января 2023 года родственники, считай, полгода не платили за коммуналку. В итоге у них скопилась задолженность в размере 1,1 тысячи рублей. Из них основной долг — почти 307 рублей, а остальное — пеня.

Задолженность была взыскана с ответчицы на основании исполнительных надписей, совершенных нотариусами. Однако, когда сотрудники отдела принудительного исполнения Партизанского района пришли описать имущество, подлежащее аресту, оказалось — такового в квартире нет.

— Районная администрация направляла ответчице предупреждение о необходимости погасить образовавшуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги, однако гражданка его проигнорировала. На основании этого истец просил суд понудить ее к возмездному отчуждению квартиры, — прокомментировала старший помощник прокурора Партизанского района Виктория Богданова. — Ответчица на судебное заседание не явилась. Исследовав письменные доказательства, суд удовлетворил заявленные исковые требования.

Решение суда вступило в законную силу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».