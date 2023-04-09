В Беларусь идет настоящая весна 9.04.2023, 15:39

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Будет до +18 с 10 по 16 апреля.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал о настоящей весне и до +18 градусов в Беларуси на неделе с 10 по 16 апреля.

По его словам, несмотря на то, что начало апреля в Беларуси выдалось холодным, наступление весны остановить невозможно. Уже со следующей недели в страны и далее продолжат поступать теплые воздушные массы с южных широт и температурный фон окажется намного выше нормы. Несмотря на это, прогнозируются дожди.

Синоптик обратил внимание на то, что в начале недели Беларусь будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления и малоактивных атмосферных фронтов. В связи с этим прогнозируются небольшие кратковременные дожди, в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер будет преобладать восточный умеренный. В понедельник, 10 апреля, ночью температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, а днем – от +9 до +14 градусов. Во вторник, 11 апреля, воздух прогреется до 14 градусов.

Рябов добавил, что уже в середине недели ожидается перемещение атмосферных фронтов с территории Украины. А за ними, уточнил он, и дальше будут поступать в страну теплые, влажные воздушные массы, которые принесут вместе с собой кратковременные дожди. Так, наиболее интенсивные осадки прогнозируются по южной части Беларуси. Ночью и утром возможен слабый туман. Что касается ветра, то он будет восточный, умеренный. В среду, 12 апреля, ночью воздух прогреется от 3 до 8 градусов, а днем – до +15 градусов.

По словам синоптика, в начале второй половины недели погоду в Беларуси будет определять область высокого атмосферного давления, а также теплые воздушные массы. Прогнозируется переменная облачность и без осадков. Он уточнил, что только по западной части страны в пятницу, 14 апреля, возможны дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет умеренный. В четверг, 13 апреля, ночью температура воздуха составит от +4 до +9. Днем ожидается от +9 до +14 градусов. Вместе с тем в пятницу, 14 апреля, днем воздух прогреется от 10 до 14 градусов.

Также Дмитрий Рябов сказал, какая погода ждет белорусов в выходные 15 и 16 апреля, когда православные верующие отмечают Пасху. По предварительному прогнозу, ситуация в стране существенно не изменится. Прогнозируется переменная облачность, без осадков, однако лишь в западных районах возможны дожди. В утренние часы прогнозируются слабые туманы. Что касается ветра, то он будет юго-восточный, умеренный. В субботу, 15 апреля, ночью ожидается от +6 до +11 градусов, а днем – от +10 до +13 градусов. А уже в воскресенье, 16 апреля, до +10 прогнозируется по Брестской области и до +18 – по Гомельской.