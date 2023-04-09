В Минобороны Беларуси заявили о готовности к борьбе с HIMARS и БПЛА 15 9.04.2023, 16:07

2,856

Лукашисты назвали РСЗО и дроны «слишком разрекламированными».

Белорусские зенитчики готовы к борьбе с реактивными системами залпового огня HIMARS и беспилотными летательными аппаратами различных типов. Об этом в интервью телекомпании Минобороны «ВоенТВ» заявил начальник штаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики полковник Дмитрий Панин.

«Информацией [о применении HIMARS в Украине] мы обладаем в полном объеме. Надо сказать, что HIMARS, может быть, слишком сильно разрекламирована. Это обычная баллистическая цель, имеющая свои особенности. Встроенная тренажерная аппаратура [состоящих на вооружении войск ПВО Беларуси] ракетных систем и комплексов позволяет отрабатывать действия расчетов по данному виду мишеней.

Кроме того, на [российском] полигоне Ашулук мы неоднократно выполняли задачи по целям, имитировавшим работу HIMARS. В данном случае для нас, скажем так, сильно нового нет ничего», — сказал начальник штаба.

Говоря о противодействии БПЛА, полковник отметил, что и здесь для белорусских военных нет невозможного.

«При входе в зону поражения [БПЛА] будут гарантировано уничтожены. Они имеют большую эффективную поверхность рассеяния, довольно небольшие скорости, что для нас является простой воздушной целью», — отметил Панин.

«Если брать беспилотные летательные аппараты оперативного назначения, то, опять же, [для противодействия им применяются] зенитные ракетные системы средней дальности, это С-300, «Бук» по ним хорошо работает. По более мелким тактическим элементам беспилотной авиации ракет — новейший зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», — добавил начальник штаба.

Полковник отметил, что зенитные ракетные войска Беларуси активно анализируют опыт проведения специальной военной операции в Украине. «Оперативно внесены изменения в курсы подготовки зенитных ракетных войск, где мы учли все особенности действий. Уже более года мы несем боевое дежурство усиленным составом», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».