Z-патриота задержали после лекции в Росгвардии 9.04.2023, 16:28

1,342

Российский режим начинает пожирать «своих».

В Калужской области рассмотрят дело против блогера, врача и участника российского вторжения в Украину Юрия Евича. Его обвинили в публичной дискредитации российских военных (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) после лекции по военно-патриотическому воспитанию, пишет Readovka. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Военврач проводил курсы по тактической медицине в Южно-Сахалинске для сотрудников Росгвардии, в рамках которых вел лекцию «О военно-патриотическом воспитании населения». Представитель УМВД России по Южно-Сахалинску усмотрел в его выступлении дискредитирующие материалы о российских вооруженных силах. В протокол об административном правонарушении попали четыре цитаты из трехчасовой лекции.

Евич является популяризатором тактической медицины, автором 14 книг и различных курсов по этой дисциплине. Аналогичные курсы по его методикам организуют различные российские военизированные организации и объединения.

Во время конфликта на востоке Украины Евич получил звание старшего лейтенанта медицинской службы самопровозглашенной Донецкой народной республики. С февраля по сентябрь 2022 года он участвовал в российском вторжении в Украину в составе добровольческого подразделения организации «Союз добровольцев Донбасса» и был награжден медалью «За отвагу». В телеграм-канале министерства обороны был опубликован текст о Евиче, где тот утверждал, что «в каждом россиянине живет генетическая память предков-победителей, нам нужно защитить нашу великую страну и разгромить мировой фашизм».

В соответствии со статьей 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «дискредитация» бойцов регулярной армии, а с недавнего времени еще и воюющих добровольцев, наказывается штрафом до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».