Песков: Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле 1 9.04.2023, 16:33

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Что делали диктаторы в квартире?

Владимир Путин приглашал Александра Лукашенко в свою квартиру в Кремле, в которую в марте приглашал председатели КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

На соответствующий вопрос Павла Зарубина он ответил утвердительно:

— Приглашал.

— А в этот раз?

— И в этот раз, насколько мне известно, приглашал. Не знаю только, можно об этом говорить или нет, но уже сказал.

Напомним, 5 апреля Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле и закончили общаться после полуночи. На следующий день в Москве состоялось заседание Высшего госсовета «cоюзного государства». Ранее в марте Песков отмечал, что Путин стал очень часто пользоваться квартирой в Кремле с начала войны.

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