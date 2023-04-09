ВСУ за две недели уничтожили 15 баз оккупантов в Запорожской области 1 9.04.2023, 16:36

Об этом сообщил мэр Мелитополя.

За две недели украинские защитники уничтожили 15 баз оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области, семь из которых находились в Мелитополе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«В течение последних двух недель наблюдаем интенсификацию взрывов на вражеских военных базах и усиление расправы над предателями. Уничтожено более 15 расположений оккупантов», — говорится в сообщении Федорова.

Семь уничтоженных баз находились в Мелитополе, причем дважды взрывы случались на аэродроме и трижды на локомотивном депо, уточнил мэр.

По его словам, другие базы находились:

в Федоровке,

Веселом,

вблизи Токмака,

вблизи Верхнего Токмака,

Мирного,

Молочанска.

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