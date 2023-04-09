ВСУ за две недели уничтожили 15 баз оккупантов в Запорожской области

ВСУ за две недели уничтожили 15 баз оккупантов в Запорожской области1
- 9.04.2023, 16:36
Об этом сообщил мэр Мелитополя.
За две недели украинские защитники уничтожили 15 баз оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области, семь из которых находились в Мелитополе.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«В течение последних двух недель наблюдаем интенсификацию взрывов на вражеских военных базах и усиление расправы над предателями. Уничтожено более 15 расположений оккупантов», — говорится в сообщении Федорова.
Семь уничтоженных баз находились в Мелитополе, причем дважды взрывы случались на аэродроме и трижды на локомотивном депо, уточнил мэр.
По его словам, другие базы находились:
в Федоровке,
Веселом,
вблизи Токмака,
вблизи Верхнего Токмака,
Мирного,
Молочанска.