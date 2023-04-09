Белоруса арестовали на Бали на подпольном покерном турнире 5 9.04.2023, 16:58

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Сейчас ему грозит депортация.

На Бали полиция накрыла подпольный покерный турнир, который организовали россияне. Среди задержанных оказался и белорус. Теперь всем игрокам грозит депортация, пишет телеграм-канал Baza.

Турнир проводили на вилле в районе Чангу. Судя по фото, которые публикует Baza, плата за участие составила два миллиона индонезийских рупий, или чуть более 130 долларов. На игру собрались 27 человек — 26 россиян и один белорус.

В разгар турнира на виллу нагрянули индонезийские полицейские. Всех покеристов задержали. По словам источника Baza, девушек, которые были на игре, в тот же день отпустили, а вот у парней теперь проблемы. В Индонезии запрещены азартные игры, поэтому мужчинам грозит штраф и депортация. Кроме того, туристам нельзя организовывать турниры — это считается нарушением правил использования туристической визы.

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