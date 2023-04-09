«Людям сложно понять, почему пиджак в секонде стоит 10 рублей, а у нас — 120» 2 9.04.2023, 17:12

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Фото: onliner.by

В Минске открылся первый апсайкл-магазин.

В небольшом помещении людно, цветасто и весело. На стойке ресепшена приветственная коробка конфет, милый декор и пиджак, который обновляется в режиме реального времени руками одной из дизайнеров, пишет «Онлайнер».

Сами творцы тусуются, встречают гостей и дают им консультации. Магазин Kasulia открылся на Независимости, 19 совсем недавно, а посетители уже идут непрерывным потоком. Недавно одна из минских тиктокеров сделала залетное видео о новой локации, и теперь людей не остановить: всем интересно пощупать апсайкл-вещи. Что же такое апсайкл и в чем суть бизнеса?

Фото: onliner.by

Апсайклинг, zero waste — что к чему?

Магазин Kasulia позиционируется как островок осознанной моды и предлагает продукцию брендов, которые либо делают апсайкл, либо придерживаются принципа zero waste.

Апсайклинг — это создание новых вещей из старых. Простыми словами: берем старые джинсы, шьем из них рубашку — и получаем апсайклинг.

Zero waste — это буквально «ноль отходов». Это философия, согласно которой человек все свои бытовые отходы использует повторно либо вообще их не создает: например, носит с собой многоразовый стаканчик для кофе и вообще избегает всего одноразового.

Осознанность во всем

Всего в шоуруме представлено пять брендов: Iskussstvo korolev, Verushka, Gest, Gorolevich, Old Clobbers. Девушки познакомились на модных маркетах и решили найти не временную, а постоянную площадку для продаж.

Фото: onliner.by

Помещение девушкам досталось в готовом виде. Стены в стиле лофт, выделенная зона для примерочной, подсобка и минимальный декор — все это уже было в готовом варианте. Дизайнерам осталось только навести марафет: поставить рейлы, оборудовать примерочную, положить коврик и добавить уюта.

Что интересно, интерьер создавался тоже с учетом философии осознанного потребления. Рейлы купили на «Куфаре», занавес для примерочной сшили из остатков ткани, самодельный коврик из колготок приняли в дар — концепция «с миру по нитке» в действии.

Название магазина — чисто белорусское. «Кашуля» — это рубашка, сорочка. Звучит аутентично, небанально и хорошо раскрывает суть бизнеса девушек. И хотя первоначально, раздумывая над названием, девушки хотели связать его со словом «ресайкл» или «апсайкл», в итоге остановились на более понятном и благозвучном варианте.

«Людям сложно понять, почему пиджак в секонде стоит 10 рублей, а у нас — 120»

Фото: onliner.by

В Минске открылся первый апсайкл-магазин.

В небольшом помещении людно, цветасто и весело. На стойке ресепшена приветственная коробка конфет, милый декор и пиджак, который обновляется в режиме реального времени руками одной из дизайнеров, пишет («Онлайнер» https://people.onliner.by/2023/04/09/apsajkl).

Сами творцы тусуются, встречают гостей и дают им консультации. Магазин Kasulia открылся на Независимости, 19 совсем недавно, а посетители уже идут непрерывным потоком. Недавно одна из минских тиктокеров сделала залетное видео о новой локации, и теперь людей не остановить: всем интересно пощупать апсайкл-вещи. Что же такое апсайкл и в чем суть бизнеса?

Апсайклинг, zero waste — что к чему?

Магазин Kasulia позиционируется как островок осознанной моды и предлагает продукцию брендов, которые либо делают апсайкл, либо придерживаются принципа zero waste.

Фото: onliner.by

Апсайклинг — это создание новых вещей из старых. Простыми словами: берем старые джинсы, шьем из них рубашку — и получаем апсайклинг.

Zero waste — это буквально «ноль отходов». Это философия, согласно которой человек все свои бытовые отходы использует повторно либо вообще их не создает: например, носит с собой многоразовый стаканчик для кофе и вообще избегает всего одноразового.

Осознанность во всем

Всего в шоуруме представлено пять брендов: Iskussstvo korolev, Verushka, Gest, Gorolevich, Old Clobbers. Девушки познакомились на модных маркетах и решили найти не временную, а постоянную площадку для продаж.

Фото: onliner.by

Помещение девушкам досталось в готовом виде. Стены в стиле лофт, выделенная зона для примерочной, подсобка и минимальный декор — все это уже было в готовом варианте. Дизайнерам осталось только навести марафет: поставить рейлы, оборудовать примерочную, положить коврик и добавить уюта.

Что интересно, интерьер создавался тоже с учетом философии осознанного потребления. Рейлы купили на «Куфаре», занавес для примерочной сшили из остатков ткани, самодельный коврик из колготок приняли в дар — концепция «с миру по нитке» в действии.

Название магазина — чисто белорусское. «Кашуля» — это рубашка, сорочка. Звучит аутентично, небанально и хорошо раскрывает суть бизнеса девушек. И хотя первоначально, раздумывая над названием, девушки хотели связать его со словом «ресайкл» или «апсайкл», в итоге остановились на более понятном и благозвучном варианте.

— В сфере апсайклинга я работаю с 2020 года, — говорит Вера. — Началом я считаю первое участие в маркете, когда я завела визитки, Instagram и заявила о существовании бренда. Раньше он назывался Custom Casual, теперь — Verushka. Меня зовут Вера, и в 1960-х была известная модель Верушка. Решила назвать бренд в ее и свою честь.

Фото: onliner.by

Я работаю в разных направлениях. Одно из них — переделка старых вещей. Кроме того, шью новые вещи из старых, отталкиваясь от модных трендов. Заметила спрос на апсайкл-рубашки и решила также шить их из рубашек, у которых, например, испорчен воротник, рукав или любая другая часть. Очень классно покупают винтажные пиджаки.

Дизайнер Ольга Горолевич назвала свой бренд, как часто это делают, по фамилии — Gorolevich. Ольга выбрала интересное направление, которое не имеет никакого отношения к апсайклингу, но все равно относится к sustainable fashion. Принцип ее работы — zero waste. Простым языком: при производстве одежды не причиняется никакой вред природе.

— Вещи шьются в единственном экземпляре. Я покупаю кусок ткани, использую его для одной вещи и больше ее не повторяю. У производств есть магазины, в которых продается ткань, которая осталась после коллекций, — я покупаю такие куски. Производство безотходное. Не используется труд людей, я все шью сама. Ткани — натуральные.

Фото: onliner.by

Пошивом одежды я занимаюсь всю жизнь. В этой сфере я уже 19 лет. Конкретно как дизайнер стала работать в декретном отпуске, в 2017 году. Тихонечко что-то шила, делала заказы. Потом решила, что надо как-то продвигаться, — начала участвовать в показах в Минске, в Москве.

Брендом Old Clobbers занимается Светлана Солнцева. Она называет себя профессиональной закройщицей с богатой фантазией. Сфера деятельности — все тот же апсайкл. Светлана говорит, что шить из новых тканей — это неинтересно, а в старых вещах она видит потенциал.

— У меня есть шорты, которые я сшила из пиджака моего деда. То же самое могу сделать для других — перешить на нужный размер, изменить дизайн, добавить декора к вещи дорогого кому-либо человека.

Также шью одежду из старых штор, одеял и покрывал — это очень оригинально. Периодически достаю из закромов шинельные ткани и шью из них пальто с картинкой на спине. Из советского хлопка можно сшить прекрасные платья, юбки и косимы.

«Люди писали: 150 рублей за пиджак — это много»

Цены — больной вопрос для многих. А если речь заходит об одежде, которая вроде как б/у, но продается не как б/у, то боль увеличивается. По словам авторов магазина, многие до сих пор относятся к такому шопингу скептически.

Фото: onliner.by

— Под видео в TikTok люди писали: «150 рублей за пиджак — это много», — делится Вера Костик. — У многих очень маленькие зарплаты. Людям сложно понять, почему пиджак в секонде стоит 10 рублей, а у нас — 120 и выше.

— В сфере апсайклинга я работаю с 2020 года, — говорит Вера. — Началом я считаю первое участие в маркете, когда я завела визитки, Instagram и заявила о существовании бренда. Раньше он назывался Custom Casual, теперь — Verushka. Меня зовут Вера, и в 1960-х была известная модель Верушка. Решила назвать бренд в ее и свою честь.

Я работаю в разных направлениях. Одно из них — переделка старых вещей. Кроме того, шью новые вещи из старых, отталкиваясь от модных трендов. Заметила спрос на апсайкл-рубашки и решила также шить их из рубашек, у которых, например, испорчен воротник, рукав или любая другая часть. Очень классно покупают винтажные пиджаки.

Дизайнер Ольга Горолевич назвала свой бренд, как часто это делают, по фамилии — Gorolevich. Ольга выбрала интересное направление, которое не имеет никакого отношения к апсайклингу, но все равно относится к sustainable fashion. Принцип ее работы — zero waste. Простым языком: при производстве одежды не причиняется никакой вред природе.

— Вещи шьются в единственном экземпляре. Я покупаю кусок ткани, использую его для одной вещи и больше ее не повторяю. У производств есть магазины, в которых продается ткань, которая осталась после коллекций, — я покупаю такие куски. Производство безотходное. Не используется труд людей, я все шью сама. Ткани — натуральные.

Пошивом одежды я занимаюсь всю жизнь. В этой сфере я уже 19 лет. Конкретно как дизайнер стала работать в декретном отпуске, в 2017 году. Тихонечко что-то шила, делала заказы. Потом решила, что надо как-то продвигаться, — начала участвовать в показах в Минске, в Москве.

Брендом Old Clobbers занимается Светлана Солнцева. Она называет себя профессиональной закройщицей с богатой фантазией. Сфера деятельности — все тот же апсайкл. Светлана говорит, что шить из новых тканей — это неинтересно, а в старых вещах она видит потенциал.

— У меня есть шорты, которые я сшила из пиджака моего деда. То же самое могу сделать для других — перешить на нужный размер, изменить дизайн, добавить декора к вещи дорогого кому-либо человека.

Также шью одежду из старых штор, одеял и покрывал — это очень оригинально. Периодически достаю из закромов шинельные ткани и шью из них пальто с картинкой на спине. Из советского хлопка можно сшить прекрасные платья, юбки и косимы.

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