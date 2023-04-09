Какие квартиры продают в Минске с отличным ремонтом до $60 тысяч
- 9.04.2023, 17:40
- 1,218
«Однушки» и «двушки».
По словам экспертов, самые ходовые варианты на рынке недвижимости — квартиры до 60 тысяч долларов. Realt.by нашел в этом диапазоне объекты с хорошим ремонтом. Посмотрите, как они выглядят и где находятся.
Улица Матусевича (Фрунзенский район)
В пятиэтажном доме 1968 года постройки на Матусевича, 6 продается двухкомнатная квартира на четвертом этаже. Общая площадь «двушки» — 43,1 м², кухня — 7,5 квадратного метра.
Квартира полностью готова к проживанию. В ней две отдельные комнаты, где сделан качественный ремонт, заменены проводка и трубы. Стены и потолки выровнены. Встроенная кухня останется новым владельцам. В квартире есть застекленный балкон и совмещенный санузел. На полу лежит линолеум, в ванне — плитка.
Всего в 15 минутах ходьбы находится станция метро «Пушкинская».
Квартира стоит 59 900 долларов. Метр обойдется в 1390 долларов.
Улица Народная (Заводской район)
Пятиэтажка на Народной, 23/1 была построена в 1961 году. На последнем этаже там продается однокомнатная квартира в 32,17 м². Кухня занимает 5,88 квадратного метра.
Квартира полностью меблирована и готова к проживанию. В окнах стоят стеклопакеты, балкон застеклен раздвижной алюминиевой рамой. На полу лежит ламинат, совмещенный санузел облицован плиткой. Там заменена сантехника. Кухня укомплектована мебелью и бытовой техникой.
Дом находится рядом с парками и Слепянской водной системой. Недалеко располагается станция метро «Партизанская».
Стоимость квартиры — 46 тысяч долларов. Квадратный метр — 1430 долларов.
Улица Якуба Коласа (Советский район)
Продается однокомнатная квартира на Якуба Коласа, 61/2. Она находится на втором этаже пятиэтажного дома 1977 года. Ее площадь — 30 м², кухня занимает 5,62 м².
Квартира продается в хорошем состоянии. Здесь есть совмещенный санузел с душевой кабиной. Обустроен и застеклен балкон. На полу лежит ламинат, в санузле — плитка.
За 10 минут можно добраться на транспорте до станции метро «Якуба Коласа», пешком до станции метро «Академия наук» всего 20 минут.
Цена квартиры — 51 500 долларов. Стоимость метра — 1717 долларов.
Улица Антоновская (Партизанский район)
На Антоновской, 30 продается двухкомнатная квартира в доме 1966 года постройки. Она находится на первом этаже пятиэтажки. Общая площадь объекта — 43,7 м², кухня — 6 м².
В квартире две отдельные комнаты. Здесь выполнен качественный ремонт: на полу — ламинат, в раздельном санузле — плитка. В окнах вставлены стеклопакеты, сделан натяжной потолок. В квартире есть два вместительных шкафа-купе. Балкона нет.
В 10 минутах от дома находится станция метро «Пролетарская».
Квартира стоит 56 900 долларов. Метр стоит 1302 доллара.
Улица Люцинская (Фрунзенский район)
Девятнадцатиэтажный дом на Люцинской, 27 возвели в 2014 году. Там продается квартира на шестом этаже. Площадь «однушки» — 45,1 м². Кухня занимает — 9,4 м².
В квартире сделан хороший ремонт: стены выровнены и окрашены. Вместо секций и шкафов в комнате сделаны ниши. На кухне есть все самое необходимое: кухонный гарнитур, электрическая плита, холодильник и обеденная группа. Лоджию в квартире утеплили и отделали. Покупатель вполне может организовать там место для отдыха или работы.
Санузел — раздельный. На полу лежит ламинат, в санузле — плитка.
До станции метро «Каменная Горка» всего несколько остановок на общественном транспорте.
Стоимость «однушки» — 59 тысяч долларов. Метр обойдется в 1308 долларов.