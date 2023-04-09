Какие квартиры продают в Минске с отличным ремонтом до $60 тысяч 9.04.2023, 17:40

1,218

«Однушки» и «двушки».

По словам экспертов, самые ходовые варианты на рынке недвижимости — квартиры до 60 тысяч долларов. Realt.by нашел в этом диапазоне объекты с хорошим ремонтом. Посмотрите, как они выглядят и где находятся.

Улица Матусевича (Фрунзенский район)

В пятиэтажном доме 1968 года постройки на Матусевича, 6 продается двухкомнатная квартира на четвертом этаже. Общая площадь «двушки» — 43,1 м², кухня — 7,5 квадратного метра.

Квартира полностью готова к проживанию. В ней две отдельные комнаты, где сделан качественный ремонт, заменены проводка и трубы. Стены и потолки выровнены. Встроенная кухня останется новым владельцам. В квартире есть застекленный балкон и совмещенный санузел. На полу лежит линолеум, в ванне — плитка.

Всего в 15 минутах ходьбы находится станция метро «Пушкинская».

Квартира стоит 59 900 долларов. Метр обойдется в 1390 долларов.

Улица Народная (Заводской район)

Пятиэтажка на Народной, 23/1 была построена в 1961 году. На последнем этаже там продается однокомнатная квартира в 32,17 м². Кухня занимает 5,88 квадратного метра.

Квартира полностью меблирована и готова к проживанию. В окнах стоят стеклопакеты, балкон застеклен раздвижной алюминиевой рамой. На полу лежит ламинат, совмещенный санузел облицован плиткой. Там заменена сантехника. Кухня укомплектована мебелью и бытовой техникой.

Дом находится рядом с парками и Слепянской водной системой. Недалеко располагается станция метро «Партизанская».

Стоимость квартиры — 46 тысяч долларов. Квадратный метр — 1430 долларов.

Улица Якуба Коласа (Советский район)

Продается однокомнатная квартира на Якуба Коласа, 61/2. Она находится на втором этаже пятиэтажного дома 1977 года. Ее площадь — 30 м², кухня занимает 5,62 м².

Квартира продается в хорошем состоянии. Здесь есть совмещенный санузел с душевой кабиной. Обустроен и застеклен балкон. На полу лежит ламинат, в санузле — плитка.

За 10 минут можно добраться на транспорте до станции метро «Якуба Коласа», пешком до станции метро «Академия наук» всего 20 минут.

Цена квартиры — 51 500 долларов. Стоимость метра — 1717 долларов.

Улица Антоновская (Партизанский район)

На Антоновской, 30 продается двухкомнатная квартира в доме 1966 года постройки. Она находится на первом этаже пятиэтажки. Общая площадь объекта — 43,7 м², кухня — 6 м².

В квартире две отдельные комнаты. Здесь выполнен качественный ремонт: на полу — ламинат, в раздельном санузле — плитка. В окнах вставлены стеклопакеты, сделан натяжной потолок. В квартире есть два вместительных шкафа-купе. Балкона нет.

В 10 минутах от дома находится станция метро «Пролетарская».

Квартира стоит 56 900 долларов. Метр стоит 1302 доллара.

Улица Люцинская (Фрунзенский район)

Девятнадцатиэтажный дом на Люцинской, 27 возвели в 2014 году. Там продается квартира на шестом этаже. Площадь «однушки» — 45,1 м². Кухня занимает — 9,4 м².

В квартире сделан хороший ремонт: стены выровнены и окрашены. Вместо секций и шкафов в комнате сделаны ниши. На кухне есть все самое необходимое: кухонный гарнитур, электрическая плита, холодильник и обеденная группа. Лоджию в квартире утеплили и отделали. Покупатель вполне может организовать там место для отдыха или работы.

Санузел — раздельный. На полу лежит ламинат, в санузле — плитка.

До станции метро «Каменная Горка» всего несколько остановок на общественном транспорте.

Стоимость «однушки» — 59 тысяч долларов. Метр обойдется в 1308 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».