В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T

В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T1
- 9.04.2023, 17:41
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Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В ближайшее время в Украину должны поставить зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp-T.
Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
«Patriot и Samp-T в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся», - заявил он.