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В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T

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  • 9.04.2023, 17:41
  • 1,332
В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ближайшее время в Украину должны поставить зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp-T.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

«Patriot и Samp-T в ближайшее время должны зайти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся», - заявил он.

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