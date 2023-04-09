Самолет, вертолет и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю
- 9.04.2023, 18:15
Также ВСУ ликвидировали 3600 оккупантов.
За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 03-09.04 ориентировочно составили:
личного состава 3600 человек ликвидировано,
танков - 18 ед,
боевых бронированных машин - 38 ед,
артиллерийских систем - 53 ед,
РСЗО - 6 ед,
средств ПВО - 3 ед,
самолетов - 1 ед,
вертолетов - 1 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 63,
крылатых ракет - 0,
кораблей /катеров - 0 ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 65 ед,
специальной техники - 13.
Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.
Напомним, на прошлой неделе украинские военные ликвидировали 4000 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет и 30 БПЛА.