Самолет, вертолет и 63 БПЛА: потери России в Украине за неделю 9.04.2023, 18:15

Также ВСУ ликвидировали 3600 оккупантов.

За неделю, с 3 по 9 апреля, украинские военные ликвидировали 3600 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет, вертолет и 63 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 03-09.04 ориентировочно составили:

личного состава 3600 человек ликвидировано,

танков - 18 ед,

боевых бронированных машин - 38 ед,

артиллерийских систем - 53 ед,

РСЗО - 6 ед,

средств ПВО - 3 ед,

самолетов - 1 ед,

вертолетов - 1 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 63,

крылатых ракет - 0,

кораблей /катеров - 0 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 65 ед,

специальной техники - 13.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 9 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 470 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 178150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 ББМ и 14 БПЛА.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные ликвидировали 4000 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить самолет и 30 БПЛА.

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