В Беларуси нарастает дефицит медиков 8 9.04.2023, 18:24

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Сколько не хватает врачей и медсестер.

В Беларуси нарастает нехватка медиков. На 9 апреля в целом по всей стране требуется и почти 4,8 тыс. врачей специалистов и почти 3,9 тыс. медсестер. Для сравнения: во второй половине января наниматели нуждались в почти 4,6 тыс. врачах-специалистах и больше 3,3 тыс. медсестер, передает «Зеркало».

В целом по всей стране требуется 4796 врачей-специалистов. Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий. По 1709 вакансиям готовы платить до 1000 рублей. Как правило, наниматели указывают в объявлениях зарплаты до уплаты налогов, то есть на руки получается меньше сумма.

К примеру, в Минске нанимателям нужно 1559 врачей, а в Гомельской области — 518.

Для медсестер открыты 3873 вакансии. Из них 1902 — на зарплату до 800 рублей.

Больше всего медсестер не хватает в Минске — 1831. Для сравнения: в Брестской области нужно 266 работников, в Витебской — 360.

Решить проблему с нехваткой медиков в Беларуси не удается уже не первый год. Среди прочего обсуждаются кардинальные варианты. К примеру, ввести обязательную отработку в течение 10 лет для выпускников, которые обучались на бюджете.

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