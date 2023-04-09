Украинские военные показали работу танкистов под Бахмутом 9.04.2023, 18:53

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Видеофакт.

Украинские военные продолжают оборонять Бахмут Донецкой области. Видео одного из боев опубликовала пресс-служба 92-й бригады кошевого атамана Ивана Сирко в YouTube.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа украинских танкистов, приехавших на поддержку пехотинцам. Окопы оккупантов и украинских защитников находятся через лесополосу.

«Враг на расстоянии вытянутой руки. Окопы орков и наших героев разделяет лесополоса. В поддержку пехотинцам выезжает танчик. Отрабатывает. Эти несколько минут боя не передают весь ужас ситуации и героизм наших защитников», – говорится в сообщении.

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