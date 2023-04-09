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Под Минском Harley-Davidson врезался в остановившийся автомобиль

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  • 9.04.2023, 19:22
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Под Минском Harley-Davidson врезался в остановившийся автомобиль

Байкер погиб.

В Минском районе мотоциклист врезался в легковушку и погиб на месте, пишет БелТА со ссылкой на ГАИ.

По данным инспекторов, водитель Peugeot ехал по трассе Р28 Минск — Молодечно. На 33-м километре дороги он остановился для пропуска транспортных средств и поворота налево. В этот момент двигавшийся за ним водитель мотоцикла Harley-Davidson совершил наезд на авто.

В результате ДТП 44-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что байкер ехал в мотошлеме.

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