ВСУ отразили 40 вражеских атак и ударили по четырем ЗРК россиян 9.04.2023, 19:35

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные отразили более 40 атак российских оккупантов на Востоке. Украинские бойцы также ударили по четырем зенитно-ракетным комплексам захватчиков.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение 9 апреля россияне совершили более 10 обстрелов с РСЗО, нанесли 23 авиационных и 4 ракетных удара. Оккупанты также выпустили две ракеты из ЗРК С-300 и попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания. Также две ракеты по ЗРК С-300 враг выпустил по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

Захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. В течение суток украинские военные отражены более 40 вражеских атак на этих направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок враг не зафиксирован.

За сутки россияне атаковали населенные пункты Ясна Поляна Черниговской области; Волфино, Запсилье и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Милово, Большой Бурлук и Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеские обстрелы попали Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Из-за артиллерийских атак пострадали Новоселовское, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Торское, Северск, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступательные действия и пытаются взять под полный контроль Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Украинские защитники отразили около 20 атак на указанном участке фронта. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не достигли. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где Силы обороны отразили более 10 вражеских атак. В то же время российским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток захватчики наступательных действий не вели. Совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстреляли, в частности, Времевку, Новополье Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье Запорожской области; Веселое, Бургунко, Ивановку, Антоновку, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Тем временем авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

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