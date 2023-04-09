Россиянин рассказал об условиях на фронте и отсутствии помощи 1 9.04.2023, 20:12

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Перехват.

Российский военный в разговоре с подругой пожаловался на ужасающие условия в армии и отсутствие военного оборудования и помощи.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Украины.

Во время разговора знакомая спросила у россиянина об общем знакомом, погибшем на фронте. Она жаловалась, что тело оккупанта не смогли забрать с поля боя и похоронить. В ответ на это россиянин заявил, что тело погибшего оккупанта не получится унести в ближайшее время.

Он также посетовал, что им не поступает вооружение и снабжение.

«У нас нет ни техники, ни вооружения. Вода замороженная приезжает, хавку не на чем греть, огня нет. Ноги потихоньку отмерзают, вещей до сих пор нет, ни*я не приехало», - говорит россиянин.

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