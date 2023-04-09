Роман Свитан: ВСУ в ходе контрнаступления будут уничтожать военные объекты в пяти областях РФ 4 9.04.2023, 20:14

6,486

Базы врага будут уничтожаться в приграничных областях.

Силы обороны Украины в ходе своей контрнаступательной операции нанесут удары по военным объектам и на территории государства-оккупанта России. Базы врага будут уничтожаться в приграничных Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Сокрушение вражеских объектов на территории РФ будет проводиться исключительно отечественными вооружениями. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью «Орестократия» он рассказал о том, что военные объекты России в приграничных с Украиной областях уже уничтожаются, и такая динамика будет продолжаться.

«Пять областей, которые сейчас атакуются, – это Брянская область, Курская область, Белгородская, Воронежская, Ростовская области. Эти пять областей граничат с Украиной. Глубина – несколько сотен километров. Уже обстреливаются военные объекты в этих областях и дальше продолжим их уничтожать», - полагает Свитан.

По его словам, сокрушительные удары по военным базам в России будут наноситься исключительно украинским оружием.

«У нас есть средства поражения, которые могут доставать и достают россиян на российской территории в том числе. Вот уже с разрешения Генштаба даже недавно появилось видео работы по военной колонне на российской территории. Однозначно, мы будем работать и работаем по этим военным базам, как только будем получать от нашего «Укроборонпрома» наши разработки для работы по России», - добавил эксперт.

Также он акцентировал внимание на том, что Запада не дает Украине возможности применять свои вооружения по территории РФ, чтобы в будущем избежать правовых претензий со стороны Москвы.

«Они не хотят участвовать в каких-либо судебных разбирательствах, которые может Россия поднять. Для того чтобы избежать таких претензий России, просят нас использовать вооружение, которое передают, только на нашей территории. По военным объектам на российской территории мы использовали, используем и будем использовать наше вооружение, произведенное нашим «Укроборонпром», - подчеркнул Роман Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».