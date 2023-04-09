Под Новосибирском нашли секретное кладбище с «200-ми» из Тувы 8 9.04.2023, 21:38

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Родственники погибших не знали о нем.

Чтобы скрыть потери в войне против Украины, командование ВС РФ тайно хоронит военнослужащих.

Журналисты обнаружили под Новосибирском большое захоронение солдат из малой родины министра обороны РФ - Тувы.

Родственников даже не уведомили об их смерти. Подробности и кадры обнародовало издание «Новая Тыва».

«В Новосибирске были найдены могилы солдат-участников войны в Украине… Они принадлежат людям из Республики Тыва… Эта новость обошла практически все новостные каналы в Viber в Туве. В этих группах люди пишут, что родственники погибших были не в курсе не то что этих похорон, даже самого факта смерти этих солдат! (...) «Доблестное» Минобороны во главе с нашим «великим» земляком Шойгу даже не удосуживается известить родственников о гибели солдат», - пишет российское издание.

Судя по кадрам, на новосибирском кладбище были похоронены военные РФ, которые были ликвидированы в декабре 2022-го - январе 2023 года. Количество неизвестно. Все они имеют тувинские имена и/или фамилии: Чараш Оол-Монгуш, Херел Ондар, Артем Ыппын, Андын-Херел Тостан и другие.

Погибшие — довольно молодые мужчины 80-х и 90-х годов рождения. В пабликах Тувы уверены, что о смерти солдат власти скрывают, чтобы не платить их родственникам «похоронные».

«Зачем погибать на чужбине за чужие интересы, тем более за деньги, которые не достанутся ни тебе, ни тем более твоим родственникам после твоей смерти?!» - задается вопросом российское издание.

Известны также многие случаи, когда командование ВС РФ отказывалось эвакуировать тела своих ликвидированных солдат, оставляя их гнить на поле боя в Украине. Москва всячески скрывает свои потери, которые, по данным Генштаба ВСУ, уже превысили 178 тысяч.

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