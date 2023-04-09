В Тбилиси прошел митинг в поддержку Михаила Саакашвили 1 9.04.2023, 21:49

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На митинге потребовали освободить политика и выполнить условия Евросоюза.

В Тбилиси прошел мирный митинг поддерживающей Михаила Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) под лозунгом «Вместе в Европу», на котором участники выдвинули четыре требования к власти, передает портал «Новости — Грузия».

Их озвучил лидер ЕНД Леван Хабеишвили:

освободить Михаила Саакашвили, который находится под арестом, но из-за ухудшения состояния здоровья был отправлен в больницу, а также основателя телеканала Mtavari Ники Гварамия;

отправить в отставку судей, против которых ввели санкции США в связи с их причастностью «к значительной коррупции»;

освободить Лазара Григориадиса, задержанного во время акций протеста в марте против закона об иноагентах;

выполнить условия ЕС для вступления страны в союз: в частности, речь о деолигархизации, судебной и избирательной реформах.

Телеканал Imedi отмечает, что митинг продлился около полутора часов. По данным корреспондента Paper Kartuli, в нем приняли участие от двух до пяти тысяч человек.

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