Российский пропагандист хотел протестовать шведский гранатомет, но получил отдачу прямо по лицу 6 9.04.2023, 22:14

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Видеофакт.

Российский пропагандист решил протестовать шведский гранатомет AT4, но что-то пошло не по плану.

Эпическое видео завирусилось в соцсетях.

Пропагандист решил узнать, «что будет, если попытаться из шведского гранатомета АТ-4 выстрелить так же, как мы это делаем из РШГ-2 и РПГ-26?».

Російський блогер заявив, що зброя НАТО - це г*внище, але перед цим отримав віддачею зі шведського AT4 в морду pic.twitter.com/UAOjQfJtB1 — NV (@tweetsNV) April 9, 2023

Он взял гранатомет на правое плечо, выстрелил и, не держа надежно оружие, мгновенно получил отдачу по лицу.

«Натовское оружие — это г*нище», — заключил пропагандист, оказавшийся лежащим на земле в результате неудачной стрельбы.

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