Новая оптическая иллюзия: найдите животных на картинке за 20 секунд 1 9.04.2023, 22:27

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На изображении прячутся 16 тигров.

Новая оптическая иллюзия серьезно озадачила весь мир. На изображении где-то прячутся 16 тигров, но чтобы обнаружить их всех, нужен человек с высоким интеллектом, говорят авторы картинки.

На картинке изображена красивая сцена двух взрослых тигров и их детенышей в лесу.

Но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что где-то прячутся еще 12 тигров.

Это сложная головоломка, но время ее решения составляет 20 секунду, пишет dailystar.co.

Если вам удастся обнаружить животных в течение 20 секунды, это может означать, что ваш интеллект выше среднего.

Изображение довольно сложное, учитывая количество тигров, которые вам нужно найти за короткий промежуток времени.

Просто помните, что есть четыре видимых тигра, а остальные в основном маскируются на заднем плане.

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