Российскому фигуристу Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти
- 1.05.2023, 1:20
Его готовят к транспортировке в Германию.
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду россиянину Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Сейчас фигурист находится в сознании и идет на поправку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Также он проходит реабилитацию для транспортировки в Германию. Обычно это занимает несколько месяцев.
Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за развившегося некроза и сепсиса уже в феврале ему ампутировали обе стопы. С конца марта по телемедицине к лечению подключились немецкие специалисты, которые готовят Костомарова к переводу в Германию.
Костомарову 45 лет. Фигурист выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота, в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три — на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при.
13 декабря минувшего года Костомаров за поддержку войны против Украины попал в санкционный список Верховной рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.