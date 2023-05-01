Российскому фигуристу Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти 1.05.2023, 1:20

Его готовят к транспортировке в Германию.

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду россиянину Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Сейчас фигурист находится в сознании и идет на поправку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Также он проходит реабилитацию для транспортировки в Германию. Обычно это занимает несколько месяцев.

Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе. Из-за развившегося некроза и сепсиса уже в феврале ему ампутировали обе стопы. С конца марта по телемедицине к лечению подключились немецкие специалисты, которые готовят Костомарова к переводу в Германию.

Костомарову 45 лет. Фигурист выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота, в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три — на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при.

13 декабря минувшего года Костомаров за поддержку войны против Украины попал в санкционный список Верховной рады. 7 января соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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