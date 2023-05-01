61-летний белорус занял призовое место в Нью-Йоркском шестидневном марафоне 1.05.2023, 4:30

Он пробежал почти 612 километров.

Белорус из Лиды, 61-летний Леонид Анацко занял третье место в Нью-Йоркском шестидневном марафоне имени Шри Чинмоя, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности. Он преодолел почти 612 километров.

Лучший результат Леонида в этом забеге — около 122 км за 22 часа в первый день.

Лидчанин Леонид Анацко начал бегать в 54, с тех пор на его счету больше 80 забегов. И немало побед: например, в 2018 году он стал стал призером ультрамарафона в Италии. Тогда он пробежал 721,5 км и в своей возрастной категории (50−59 лет) занял первое место. А в 2020 году он занял третье место в общем зачете и стал лучшим в своей возрастной категории в 10-суточном забеге в Аризоне.

Шестидневные и десятидневные забеги Шри Чинмоя 2023 года — это шести и десятидневные марафоны в одном из парков Нью-Йорка. Бегуны со всего мира приезжают в США, чтобы поучаствовать и проверить свою выносливость.

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