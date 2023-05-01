«Проигрыш и позор»: Российская пропаганда признается, что Путин завел Россию в тупик 1.05.2023, 5:20

Российский диктатор всех подставил.

Украинский политический обозреватель и блогер Денис Казанский прокомментировал очередной приступ паники, охвативший российских пропагандистов, которые заявляют о позоре российской армии в Украине. Причина — неспособность оккупантов захватить хотя бы Донбасс за год.

Популярный блогер высказался о новой риторике путинских журналистов: «Никто не верит, что «спецоперация» идет по плану, как об этом продолжает врать Путина. Наоборот, пропаганда фактически признается, что Путин завел Россию в тупик, потому что захватить новые значительные территории Украины Россия не может, а заморозка конфликта или отступление из Украины для России будет означать проигрыш и позор».

Казанский назвал реальную цель Путина по войне в Украине на сегодня:

«Фактически война сейчас продолжается только для того, чтобы только не признавать проигрыш и позор, потому что, чем дольше продолжается война, тем дольше Путин оттягивает тот момент, когда ему придется признать поражение. Пока война продолжается, у Путина есть формальный повод проигрыш не признавать и не признавать, что он подставил свою страну и своих граждан».

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