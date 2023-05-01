Кремлевская терапия Леонид Гозман

1.05.2023, 7:44

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Путин вводит пожизненные сроки для своих врагов, чтобы доказать самому себе, что будет править вечно.

Прошли благословенные и вегетарианские времена, когда власть всего лишь объявляла своих врагов врагами народа — иностранными агентами — и, ограничивая их в правах и лишая средств к существованию, вынуждала уехать из страны. Где теперь те времена торжества гуманизма и права, когда ни за что давали лишь штраф или максимум пятнадцать суток? То была белая полоса.

Сейчас иначе. Двадцать пять лет Кара-Мурзе, обвинение в терроризме не выходящему из ШИЗО Навальному, пожизненное за государственную измену, которая вполне может происходить в форме разговора ни о чем с иностранцем. За эту самую измену арестовывают уже каждый день. Стали жрать и тех, кого раньше трогать было вроде нельзя — дали срок за дискредитацию ветерану афганской и обеих чеченских войн. Предатели заканчиваются? Не странно — при таком рвении не напасешься.

Жестокость уже не удивляет. Перестали же мы удивляться ежедневным убийствам украинцев — вот, в пятницу еще больше двадцати человек убили — а кто-то, страшно сказать, и вовсе к этому привык. С обстрелами ведь более или менее понятно — командование армии РФ надеется на усталость украинцев от того, что смерть может настичь каждого и в любую минуту — вдумайтесь, каждого, в любом городе Украины — от потерь близких, от растущего каждый день числа искалеченных, от разрушенных домов. А эта усталость по мысли кремлевских стратегов должна обернуться требованиями к Зеленскому — да гори они огнем Крым с Донбассом, прекращай войну, соглашайся на любые условия. Собственно, на то же надеялся и Гитлер, когда бомбил британские города.

Так что бомбежки преступны, бесчеловечны, но, если посмотреть на ситуацию глазами властей, понятны. Они ужасают, но уже не удивляют. А вот эта вакханалия репрессий в стране зачем?

Рациональных оснований нет. Точечный террор против особо ненавидимых врагов можно объяснить — вот этот конкретный мешает, выпендривается, людей мутит — убить его! И проблемы нет, и другим неповадно будет. Да и ненавидят в Кремле этих конкретных людей — они же лично их оскорбляют и обижают. Ну как можно простить Кара-Муре, например, его работу по персональным санкциям — каждый раз, когда вспоминаешь, что в замок во Франции не полетишь, вспоминаешь и из-за кого это случилось. Кроме того, и обычай у нас такой — врагов власти убивать. Что убить не удается, а получаются вселенские скандалы, так не взыщите — где ж ты возьмешь сотрудников, у которых руки растут не оттуда, откуда растут? Отбор! Они же не первое поколение только с безоружными воюют, да ордена получают за расстрелы и посадки невинных. Но дайте срок, научатся.

Посадки оппонентов, как и вообще, закручивание гаек, тоже понятны. Выиграть у оппонентов в честной борьбе не получается — и привычки такой нет, да и с интеллектом проблемы. Не то, чтобы все во власти были дураками, а в оппозиции — умными. И во власти умные есть, и в оппозиции дураков более чем достаточно. Но наиболее заметные оппозиционеры, причем не только на федеральном уровне, но и на любой территории, очевидно, не только умнее представителей власти, но и лучше говорят, быстрее реагируют и много лучше, чем начальники понимают ситуацию и людей. Поэтому стоит разжать кулак, допустить реального противника к выборам, так скандал — приходится так подтасовывать результаты, что куры смеются. Спокойнее посадить.

Дело не только в выборах — их и отменить можно (думаю, отменят скоро, ведь не время глупостями заниматься, когда на нас НАТО напало). Ну, или проводить многодневно на пеньках — опыт есть, съели же поправки к Конституции. Хуже то, что все из рук валится, ничего не получается. В Украине — очевидное поражение (Бахмут берут уже дольше Берлина), сколько ни повторяй, что все по плану, люди в это уже не верят.

Что напали на нас, еще верят многие, но что надежа-государь хреново страну обороняет, тоже все больше осознают.

Но ведь не только с войной провал. Несправедливость, коррупция, отсутствие медицинской помощи и далее по списку. Результат — чудовищное (хотя в чем-то и традиционное для нашей страны) отчуждение людей от государства, отсутствие картины будущего. Нет его, только прошлое возвращается, пионерия, например. И путинята нужны: «Когда был Путин маленький с кудрявой головой…» — это я, правда, вперед забегаю, об этом через пару месяцев объявят.

Как же можно на этом фоне позволить оппонентам рот раскрывать? Никак нельзя. Народ уж больно несознательный. На опросах и на выборах еще ничего, а вот поговори ты с ним, так такое услышишь! А потому любого, кто осмеливается что-то заявлять, надо ловить и сажать. А поскольку тысячам силовиков надо выслуживаться, то под удар попадают и те, кто, может, и не планировался — кто между собой не то говорил, а патриотический человек подслушал, кто в телефоне не то смотрел. Нет у этого режима иного пути, кроме усиления репрессий — может, и хотели бы начальники без посадок, но никак.

Но пожизненные и прочее в эту логику все не вписываются. Вы же и так кого хотите сажаете. И на сколько хотите. Кого хотите пытаете. Кого хотите — объявляете нежелательными и сажаете уже на этом основании. Не говоря уже о таких мелочах, как увольнения с работы. Все в ваших руках. Так зачем?

Напугать хотите? Так кого могли, уже давно напугали, а остальные, пожалуй, и не испугаются. Привыкли к вам. И уж тем более не испугаются этих безумных сроков. Все же понимают, что тот же Навальный, если вы впаяете ему еще тридцать лет, просидит ровно столько же, сколько просидел бы при прежнем приговоре — то есть столько, сколько Путин останется у власти (может, вы, конечно, его убьете, но и это от объявленного срока не зависит — прямо страшно такое писать, надеюсь, все же, что у вас не получится). И у остальных политических срок в тюрьме не приговором определяется, а тем, сколько вождь еще проживет.

Но Путину даже по чисто биологическим причинам не так долго править осталось, а следующий, каким бы негодяем он ни был, начнет, как положено, с милости и людей выпустит. На время, хотя бы.

Так что, просто злоба? Думаю, нет, не только. Когда вы — вы, Владимир Владимирович, и ваши ближайшие товарищи (хотелось бы, чтобы и судили вас всех вместе) — даете двадцать пять лет и грозите пожизненным, объявляете войну без цели и смысла естественным и единственно возможным состоянием страны, вводите законы, по которым и следующие поколения должны будут ходить строем — так вот, когда вы все это делаете, вы проводите психотерапию с самими с собой. Мы, говорите вы себе, могущественные и, главное, вечные (так ваши предшественники из МГБ на вечное поселение ссылали за пару лет до своего краха). Мы, говорите вы себе, мыслим столетиями, у нас в запасе вечность. И срока мы даем соразмерные своему величию.

Но не вечные вы и не великие. И закончится все пшиком и позором, а законы ваши отменят, и заключенные выйдут на свободу. Всем же это ясно, кроме вас!

Вы еще много зла можете причинить — добавить к тому злу, который уже причинили и нашей стране, и другим странам, и людям. Сколько продлится агония вашей системы никто, конечно, не знает. Но прагматически бессмысленная жестокость говорит о том, что каждый из вас в глубине души понимает, что вы обречены. Дай Бог сил тем, кто противостоит вам сегодня. А вас, если не успеют посадить, то проклянут.

Леонид Гозман, «Новая газета. Европа»

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