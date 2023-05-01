Лукашенко решил сменить пластинку 16 Валерий Карбалевич

1.05.2023, 7:55

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Диктатор переобувается в воздухе.

На этой неделе Лукашенко посетил практически все области, и как в старые добрые времена, инспектировал сельхозугодия, давал указания, как надо работать в поле и на фермах. Как положено, отругал чиновников за бесхозяйственность, потребовал твердой дисциплины («наступает железная диктатура»). Также провел совещания с местными начальниками в Гродненской и Гомельской областях. Вспомнил и о Чернобыльской аварии.

Но все это рутина, обязательный ингредиент. Самое главное – меняется тональность его выступления перед населением. Лукашенко как-то заметно пытается корректировать образ, риторику и позиционирование. И это происходит под воздействием массовых настроений в Беларуси. Даже в диктаторских режимах власть не может совсем игнорировать мнение людей.

Больше года Лукашенко изображал из себя вождя воюющей страны. Он разогревал милитаристскую лихорадку, пугал народ угрозой нападения со стороны Запада и Украины, проводил бесконечные совещания с силовиками, людей постоянно дёргали повестками из военкомата, призывали на сборы, грозили вооружить весь народ для борьбы с внешними супостатами. То есть много месяцев белорусов готовили к войне.

Возможно, Лукашенко почувствовал, что с военной лихорадкой и риторикой власти немного перебрали. Люди боятся войны. Мир – это базовая ценность для белорусского социума, заложенная в культурном коде, национальном архетипе белорусов. И запугивание народа военной угрозой не укрепляет доверие к власти. Люди хотели бы от политического руководства не призывов готовиться к войне, а обещания или даже гарантий того, что Беларусь не будет втянута в какую-то военную авантюру. Вряд ли для Лукашенко является секретом тот факт, что абсолютное большинство населения выступает против размещения в стране ядерного оружия.

И Лукашенко решил сменить пластинку или, говоря современным языком, флешку.

Из заявлений Лукашенко в ходе поездки в Ветковский район Гомельской области следует, что народ напуган («там люди напряжены в Гомеле»), милитаристская риторика негативно воспринимается в обществе, люди хотят мира:

«Люди наконец-то своим приоритетом сделали нормальную жизнь, спокойную, мирную, и жизнь своих детей. Это приоритет сегодня я вижу на Гомельщине, да и по всей республике… Люди уже начали ценить жизнь. Дайте только мир!»

Поэтому Лукашенко решил их успокоить. Согласно его словам, войны не будет, потому что, оказывается, никто на Беларусь нападать не собирается:

«Да, Гомельская область и Брестская стали прифронтовыми. Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти… Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники».

С августа 2020 года он настойчиво уверял народ, что Запад вместе с Украиной собираются напасть на Беларусь, Польша готовится захватить Западную Беларусь. А теперь оказывается, что это не так, он говорил неправду, просто пугал людей.

Поэтому народу надо успокоиться, не волноваться и не жить в преддверии войны. И самое главное, что должны понять люди: кто принесет им этот мир? Угадайте с трех раз. Да, правильно, Лукашенко объявляет себя гарантом мира:

«Я воевать не хочу… Вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну… Вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт… Поэтому успокойтесь, работайте спокойно… Будет вам мир, не волнуйтесь».

Итак, Лукашенко переобувается в воздухе. Из образа вождя воюющей страны он на ходу трансформируется, преобразуется в голубя мира. Лукашенко великодушно дарит этот мир народу, как волшебник, как Дед Мороз елку на Новый год. Причем ценность этого подарка особенно важна в условиях кровопролитной войны между соседями, в которую уже втянута вся Европа. А народу остается только благодарить и кланяться.

Но этот милостивый подарок народу в виде мира не безусловный, он обусловлен правильным поведением этого самого народа. В виде благодарности тому, кто принес этот мир, население должно ударно трудиться. Иначе Лукашенко передумает и пошлет воевать:

«Лучше воевать в поле, чем там… Должна быть вот такая система выработана, если мы не хотим воевать так, как они воюют на юге… Лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт».

То есть угроза послать на войну – это еще одна, новая дубинка, занесенная над населением.

Еще одно условие мира – это «единство людей». В переводе на понятный язык это означает объединение вокруг власти. А если совсем прямо, то все должны преданно любить Лукашенко.

И еще один любопытный пассаж. Здесь наружу самопроизвольно вырвалось что-то совсем подсознательное, но произнесенное, проговоренное вслух. Лукашенко выразил полное недоверие молодежи:

«Сидят, тычут в этот телефон – завтра с неба все свалится. Мы их разбаловали до крайней степени. Ах, молодежь у нас хорошая, хорошая! Да, хорошая. Но работать не хотят и не умеют. Они не сделают, они не удержат страну».

Здесь несколько подсознательных пластов. Во-первых, политическая интуиция, природное чутье подсказывают Лукашенко, что молодежь другая, она не похожа на тот электорат, с которым он привык работать в течение 30 лет. Несмотря на все предпринимаемые меры, на то, что всю систему образования перенастроили, превратили в огромную идеологическую машину по обеспечению политической лояльности, он ощущает, что все это плохо работает. Ибо у молодежи совсем другая система коммуникации («сидят, тычут в этот телефон»), а значит неизбежно другая картина мира. У них иная система запросов, они не хотят работать за копейки («работать не хотят и не умеют»), проще говоря, не вписываются в белорусскую модель, которая предполагает всеобщую занятость за скромную зарплату, иначе зачислят в тунеядцы.

А во-вторых, и это самое главное – «они не удержат страну». Поэтому старикам надо оставаться у власти до самого конца, чтобы, сами понимаете, «удержать страну». И все знают фамилию этого старика.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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