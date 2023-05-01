Что изменилось в Беларуси с сегодняшнего дня 1.05.2023, 8:09

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Главные «сюрпризы».

Портал tochka.by собрал все главные изменения мая, которые ожидают белорусов.

Несколько спойлеров: в мае снизится ставка рефинансирования Нацбанка, что отразится на стоимости и обслуживании кредитов, а также начнется отключение горячей воды в квартирах граждан по всей стране.

Кроме того, в мае белорусы будут отдыхать четыре дня подряд. Чтобы люди на выходных могли быстро и удобно перемещаться по стране и выезжать за ее пределы (в восточном направлении), БЖД вводит дополнительные поезда.

Вводится льготный проезд в электричках

С 1 мая пенсионеры получат льготу на проезд в поездах региональных линий экономкласса, сообщает БелЖД.

Пожилые люди смогут платить на 50% меньше, если при покупке билета на поезд предъявят пенсионное удостоверение.

Льготу нельзя будет получить при проезде в электричках бизнес-класса, на поездах городских и межрегиональных линий, в которых номера пронумерованы.

Возможность ездить со скидкой в поездах региональных линий экономкласса действует для пенсионеров до 31 октября.

Вырастает цена сигарет

С 1 мая некоторые производители и импортеры сигарет снова воспользуются своим правом: ежемесячно поднимать цены на собственную продукцию.

Это следует из актуальной информации об акцизах на сигареты, размещенной на сайте МНС.

Цены вырастут на 2–30 копеек – их поднимут на свою продукцию «Неман», «Табак-инвест» и «Беларусьторг». Тогда как «Энерго-Оил» и «Интер-Тобакко» не подорожает.

В число марок, которые подорожают, входят «Корона», «Форт», Camel, Winston, Monte Carlo, Sobranie.

Меняется плата за перевод в Беларусбанке

С 1 мая Беларусбанк изменит сумму комиссии за ошибочный денежный перевод.

Речь идет о совершении операции, когда в адрес банка-получателя отправляется информация об ошибочном перечислении денег по реквизитам платежной карточки клиента Беларусбанка.

За каждую такую ошибочную операцию банк намерен брать вознаграждение в размере Br27.

Уменьшится ставка рефинансирования

Со 2 мая Нацбанк снижает ставку рефинансирования на полпроцента – с 10,5% до 10% годовых.

Другие процентные ставки также уменьшаются с этой даты на ту же величину: ставка по кредиту овернайт – до 11% годовых, депозиту овернайт – до 9% годовых.

Для граждан эти новости означают, что банки страны продолжат уменьшать годовые проценты по кредитам.

C 3 апреля Нацбанк уже понижал ставку рефинансирования, и тоже на 0,5% – с 11% до 10,5%.

Пересмотр ставки рефинансирования со 2 мая Нацбанк объясняет замедлением инфляции в стране.

Так, в марте годовой прирост потребительских цен уменьшился до 6% против 11,7% в феврале, а трендовая инфляция – тоже до 6% после 8,9% месяцем раньше.

Как отмечалось, ставка рефинансирования снижается третий месяц подряд и четвертый раз за 2023 год.

Изменится график рабочих дней

Первого мая в Беларуси отмечается День труда, а 9 мая – День Победы.

В связи с этим в мае изменится график рабочих дней.

Белорусы получат в мае четыре выходных дня: 6-9 мая.

Тогда как суббота 13 мая будет рабочим днем в стране – за выходной 8 мая (понедельник).

Вместе с тем белорусские организации могут по своему усмотрению переносить майские выходные и вводить отработки за них в другом порядке с учетом специфики собственного производства или работы, отмечает Минтруда.

Напомним, график переноса рабочих дней в 2023 году утвердило правительство Беларуси осенью прошлого года.

Начинается отключение горячей воды в квартирах

В мае по всей стране начинаются плановые испытания трубопроводов тепловых сетей – с этой целью в квартирах граждан будет отключено горячее водоснабжение.

Например, в Могилеве горячую воду станут отключать с 10 мая, в Витебске с 12 мая, Гродно – с 24 мая.

В столице отключение горячей воды начнется с 16 мая. Tochka.by приводит майский график и напоминает гражданам, что во время испытаний теплопроводы могут быть повреждены.

Если вы обнаружите провал грунта или увидите, что вода или пар идут из земли, срочно звоните оператору тепловых сетей или в ближайшее ЖЭУ.

Если испытания будут успешными, горячую воду людям обещают дать не позже, чем через 13 суток после отключения.

Назначаются дополнительные поезда

На весенние праздники Белорусская железная дорога назначает свыше 120 дополнительных поездов межрегиональных и международных линий.

Внутри Беларуси поезда будут отправляться из Минска в другие областные центры, а также следовать по маршрутам Минск – Пинск, Гомель – Брест, Гродно – Орша – Кричев, Витебск – Орша – Гродно, Минск – Коммунары, Коммунары – Орша – Гродно.

За пределы страны дополнительные поезда пойдут из Минска, Бреста и Полоцка в Москву и Санкт-Петербург.

Дополнительные поезда будут перевозить пассажиров до 10 мая.

Регистрация на ЦТ

С 10 мая начинается регистрация абитуриентов, которые будут сдавать централизованное тестирование.

В этом году срок ЦТ сокращен почти на неделю – оно будет проходить до 1 июня.

Проводятся централизованные экзамены

В мае выпускникам 11-х классов нужно сдать централизованный экзамен. Он заменит для них четыре выпускных экзамена – впервые, начиная с 2023 года.

В рамках ЦЭ выпускники будут сдавать на выбор экзамен по русскому или белорусскому языку, а также экзамен по любому другому предмету: химия, физика, математика, история Беларуси, иностранные языки и т.д.

Первое ЦЭ пройдет 14 мая, второе – 21 мая. Оба дня – это воскресенье.

Те, кто пропустит ЦЭ по уважительной причине (например, болел), смогут сдать испытания 23–25 мая.

Знания школьников на ЦЭ оценят по шкале от одного до ста баллов. Их внесут в сертификат, который нужен при поступлении в вуз. А для выставления в аттестат баллы переведут в 10-балльную шкалу.

Начинается передача арендного жилья в собственность

С 19 мая вступает в силу Указ № 37 от 13 февраля 2023 года «Об арендном жилье для военнослужащих».

Документ дает военнослужащим право становится собственниками арендного жилья, если они состоят на службе не меньше 20 лет.

Минобороны подготовило алгоритм действий при приобретении военнослужащими арендного жилья в собственность и опубликовало

информацию о наличии свободного арендного жилья, которое предоставляется военнослужащим.

Заканчивается срок уплаты подоходного налога

Май – последний месяц, отпущенный гражданам на то, чтобы уплатить подоходный налог.

Сделать это в срок до 30 мая должны белорусы, которые получали доходы, что подлежат налогообложению.

Для большинства доходов в Беларуси используется ставка налога в размере 13%.

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