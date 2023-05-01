CNN: Перед контрнаступлением ВСУ в российской армии царит хаос 1.05.2023, 8:30

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На это указывают последние 72 часа.

Хаотичные 72 часа демонстрируют недостаточную готовность России к контрнаступлению Украины, сообщает CNN.

В материале говорится, что на фронтах наблюдается движение транспорта и артиллерийские удары, регулярно раздаются взрывы, поражающие жизненно важные российские цели на оккупированных территориях.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению «подходит к концу», а президент Украины Владимир Зеленский заверил, что контрнаступление «будет», но не назвал точной даты начала.

«Возможно, оно уже началось; возможно, до него остались считанные недели. Мы не знаем — и этот факт является серьезным показателем успеха Украины на начальном этапе», — сказано в статье.

В материале говорится, что после отступления из Харьковской области и Херсона у россиян было по крайней мере семь месяцев, чтобы подготовиться к следующей вероятной цели украинской атаки: Запорожской области.

«Это и произошло, с огромными сетями траншейной обороны, которые видны из космоса. Признание их огромности не обязательно является комплиментом в 2023 году. Они большие, да, но на них кто-угодно может просмотреть в Google. Это не очень хорошо в эпоху точных ракет и быстрых бронированных достижений», — отмечают журналисты.

CNN пишет, что именно последние 72 часа больше всего выдают недостаточную готовность России к контрнаступлению ВСУ. Об этом свидетельствует ряд факторов:

Во-первых, увольнение замминистра обороны РФ, отвечающего за логистику, Михаила Мизинцева. Министерство обороны России не сообщило о его увольнении, издав лишь указ о том, что его место теперь занимает Алексей Кузьменков.

«Мясник Мариуполя», как называют Мизинцева, безусловно, имел достаточно промахов в ходе катастрофической для России войны, чтобы заслужить увольнение. Но это не дает ответа на вопрос: Почему именно сейчас? Устраняя ключевых министров за мгновения до того, как армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва посылает сигнал о беспорядке", — говорится в статье.

Во-вторых, журналисты обратили внимание и на заявления главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который «решил в воскресенье дать еще одно длинное интервью, в котором он обнажил весь масштаб проблем, с которыми сталкиваются его наемники».

По словам Пригожина, у его бойцов настолько мало боеприпасов, что им, возможно, придется отступить из Бахмута — стратегически неважного города, на взятие которого они потратили тысячи жизней.

О сокращении запасов боеприпасов России было известно давно, но предположения о неизбежном провале накануне контрнаступления выглядят как попытка переложить вину.

«Часы до начала действий Украины сокращаются. То, что мы знаем об их эмоциональном состоянии или цели, практически равно нулю. А степень внутренней нерешительности, соперничества и разобщенности Москвы только растет», — сказано в статье.

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