Почему умер «бессмертный полк»? 1 Виктор Шлинчак

1.05.2023, 8:47

4,298

Причин несколько.

Традиционной акции в Москве и других городах России не будет

Почему Кремль отменил свою традиционную акцию «Бессмертный полк» 9 мая?

Причин несколько.

Первая. Они боятся, что в толпе будет много портретов погибших в Украине. И это риск.

Вторая. Что в принципе на улицу выйдут неконтролируемые люди. А может, даже с лозунгами «Нет войне».

Не удивлюсь, если и парад на Красной площади будет «ужат» до минимума.

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».