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Почему умер «бессмертный полк»?

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  • Виктор Шлинчак
  • 1.05.2023, 8:47
  • 4,298
Почему умер «бессмертный полк»?

Причин несколько.

Традиционной акции в Москве и других городах России не будет

Почему Кремль отменил свою традиционную акцию «Бессмертный полк» 9 мая?

Причин несколько.

Первая. Они боятся, что в толпе будет много портретов погибших в Украине. И это риск.

Вторая. Что в принципе на улицу выйдут неконтролируемые люди. А может, даже с лозунгами «Нет войне».

Не удивлюсь, если и парад на Красной площади будет «ужат» до минимума.

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

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