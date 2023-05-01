Почему умер «бессмертный полк»?1
- Виктор Шлинчак
- 1.05.2023, 8:47
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Причин несколько.
Традиционной акции в Москве и других городах России не будет
Почему Кремль отменил свою традиционную акцию «Бессмертный полк» 9 мая?
Причин несколько.
Первая. Они боятся, что в толпе будет много портретов погибших в Украине. И это риск.
Вторая. Что в принципе на улицу выйдут неконтролируемые люди. А может, даже с лозунгами «Нет войне».
Не удивлюсь, если и парад на Красной площади будет «ужат» до минимума.
Виктор Шлинчак, «Фейсбук»