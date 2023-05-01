Белорусские пенсионеры могут ездить на электричках за полцены 1.05.2023, 8:57

Сколько будет действовать скидка.

С 1 мая начала действовать пятидесятипроцентная скидка для пенсионеров на проезд в региональных поездах, сообщает пресс-служба БелЖД.

Скидка в 50% предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения. Оригинал документа также необходимо иметь при себе во время поездки, чтобы предъявить при проверке билетов. Скидка будет действовать до 31 октября.

Она не будет действовать на поезда региональных линий бизнес-класса, городских и межрегиональных линий.

— Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса, — сообщали ранее в БелЖД.

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