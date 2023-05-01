ISW рассказал о «фракциях» среди российского военного командования 1.05.2023, 9:09

Кремль из-за военных неудач ищет «козлов отпущения».

Командиры ВС РФ, вероятно, рассматривают собственное самосохранение и своих сослуживцев как экзистенциальную проблему, которая определит, кто будет руководить российской армией в обозримом будущем.

К такому мнению пришли аналитики из Института изучения войны, детально рассмотрев и проанализировав последние события в перестановках в МО РФ.

Кремль и МО РФ пытались использовать командные изменения для создания желаемых информационных эффектов, чтобы компенсировать все более уменьшающиеся результаты. Путин и Минобороны либо скрывали, либо осторожно объявляли о смене командования на протяжении всей войны в Украине, чтобы оградить себя от критики, найти «козла отпущения" за военные неудачи, успокоить определенные голоса в российском информационном пространстве или объединить усилия по выдаче маргинальных территориальных приобретений за оперативные победы российской публике.

МО РФ специально продвигает командиров из фракции Герасимова, пытаясь скрыть деятельность тех, кто из антигерасимовской группировки, чтобы защитить истеблишмент Минобороны и создать образ единой российской армии. Изменения в командовании, возможно, временно смягчили критику со стороны российских блогеров в начале войны, но ответы на более поздние изменения показывают, что многие российские блогеры теперь считают изменения в командовании чисто косметическим ответом на местные и стратегические проблемы, с которыми они обычно обращаются к российским военным.

Склонность Путина к ротации личного состава, а не к прямому увольнению командиров, символизирует его стиль внутреннего правления, стиль руководства, который не совсем подходит для руководства армией, участвующей в дорогостоящей войне. Путин уже давно проводит ротацию сотрудников на государственных должностях, чтобы гарантировать, что ни одна из фигур не будет иметь слишком большого политического влияния, и сохранить поддержку среди конкурирующих фракций. Путин также обычно избегает прямого увольнения чиновников и вместо этого временно понижает их в должности, чтобы побудить их попытаться восстановить его благосклонность и сохранить возможности для будущих назначений.

Аналитики сомневаются, что в нынешних условиях Путин сменит Герасимова. Глава РФ может попытаться избежать негативных последствий будущих изменений в командовании, вознаграждая командиров, которым он благоволит, с большей ответственностью, выходящей за рамки того, что означает их официальная должность, и уменьшая роль некоторых командиров, которые попали в немилость, вместо того, чтобы полностью заменить их.

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