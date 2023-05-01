Лукашенко и призрак Милошевича 13 1.05.2023, 9:16

9,258

Над белорусским правителем сгущаются тучи.

Александр Лукашенко резко сменил риторику. Возможно, и потому, что на психику давит перспектива «черной метки» — ордера на арест от Международного уголовного суда в Гааге, который получил Путин, пишет белорусский политолог Александр Класковский для vot-tak.tv.

Тем не менее перспектива схлопотать аналогичный ордер, пусть пока и туманная, явно не греет Лукашенко. Он чувствует, что тучи сгущаются. Еще один звоночек: в марте Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о политических репрессиях в Беларуси с выводом, что некоторые из задокументированных нарушений могут квалифицироваться как преступления против человечности. В ООН призывают привлечь белорусский режим к ответственности за приведенные в докладе факты преступлений.

Лукашенко хоть и старается излучать уверенность, рисуется этаким мачо, но явно проецирует на себя судьбы плохо кончивших диктаторов. В частности, два года назад он сокрушался по поводу того, как Запад расправился-де с бывшим югославским вождем:

«Ну помните Милошевича, моего хорошего товарища. Я говорю: «Слободан, смотри». — «Я поеду, я докажу». Поехал в Гаагу, его там задушили в камере».

«Ну ладно Саддам Хусейн там начал войну с Ираном, начал с Кувейтом. Я же не воевал против кого бы то ни было», — оправдывал себя тогда же правитель Беларуси. Однако с тех пор ситуация резко изменилась, теперь он в глазах украинцев и Запада — несомненный соучастник путинской агрессии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».