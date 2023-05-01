Накануне нового сезона в Беларуси подскочили цены на стройматериалы 1 1.05.2023, 9:47

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Приценились к газосиликатным блокам.

Газосиликатные блоки, выпускающиеся на белорусских заводах, в чем-то похожи на биткоины: они то немыслимо дорожают, то снова опускаются на землю. За последние годы белорусы успели увидеть, как «куб» одного и того же «газика» может на максимуме стоить от 180 до 207 рублей (в зависимости от производителя), а на минимуме — 132—144 рубля. И вот накануне нового сезона цены на блоки были скорректированы, пишет «Онлайнер».

Так, на «Забудову» без 138 рублей в кармане даже не замахивайся. Именно столько стоят популярные размеры в 500-й плотности. Если же нужен эксклюзив (да на заказ), приготовьтесь заплатить 216 рублей за кубометр. А ведь еще недавно, в феврале, те же самые позиции можно было взять за 132,48 и 211,41 соответственно. Вроде не такая большая разница, да и к «космосу» лета 2022-го мы не вернулись, но ведь платить приходится из своего кармана. И это всегда чувствительно.

«Минский завод силикатных изделий», наоборот, пока держится. Подняв немного цены в феврале, производитель пока к ним не возвращался. Блоки помельче продаются за 150 рублей за куб, покрупнее — за 138. Есть еще вариант за 143,52.

Посмотрим, как весенний «хапун» скажется на цене одного из самых любимых стройматерилов белорусов, но пока предпосылки к солидному росту не просматриваются. Будем надеяться, что к сумме в 200 рублей за «куб» мы не вернемся.

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