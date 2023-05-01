Как белорусам оформить доверенность, и предусмотрена ли ее отмена 1 1.05.2023, 9:58

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Есть несколько важных нюансов.

Как оформить доверенность и предусмотрена ли отмена этого нотариального действия, разбирались «Минск-Новости» на примере из жизни.

В нотариальную контору обратился пожилой минчанин Г. П. Мужчина хотел оформить доверенность на трех сыновей для того, чтобы те могли представлять его интересы как собственника земельного участка и заниматься на нем строительством жилого дома. Нотариус и обрадовала, и озадачила Г. П.: он вправе совершить такое нотариальное действие, однако имеется немаловажный нюанс.

— Такие случаи не единичны: люди желают удостоверить доверенность на нескольких человек (либо сразу от имени нескольких лиц). Согласно ст. 186 Гражданского кодекса Беларуси, где четко прописано, что доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами. Иными словами, по законодательству нашей страны удостоверить одну доверенность сразу на нескольких лиц нельзя, — рассказывает нотариус Минского городского нотариального округа Инна Морозенко. — Я посоветовала Г. П., если уж он так захотел, оформить три доверенности, и горожанин с этим согласился. Именно в таком случае все его трое сыновей смогут представлять интересы отца на законных основаниях.

Только конкретика

Удостоверение доверенностей — одно из наиболее востребованных нотариальных действий, с которым обращаются к нотариусам. Для этого можно прийти в любую нотариальную контору или нотариальное бюро вне зависимости от места жительства или регистрации. Нотариус удостоверяет доверенность, исходя из пожеланий обратившегося. Важно отметить, что этот документ может включать в себя только те полномочия, которые не противоречат законодательству Республики Беларусь.

— Так, доверенность может содержать полномочия на совершение конкретного вида действия (например, на получение пенсии). Могут быть прописаны права на совершение различного рода действий в разных органах и организациях, в том числе на распоряжение всем имуществом, за исключением дарения и пожертвования. Если по доверенности необходимо что-то подарить, то в ней должны быть указаны конкретный одаряемый и имущество, передаваемое в дар, — пояснила И. Морозенко.

Она подчеркнула: каждая ситуация индивидуальна и оценивается нотариусом исходя из волеизъявления обратившегося и требований законодательства.

Обязательные условия

— Доверенность, удостоверенная нотариусом, должна содержать место и дату совершения нотариального действия, фамилии, имена, отчества и адреса проживания представителя и представляемого, срок действия доверенности. Полномочия представителя должны быть изложены ясно и полно, — отметила собеседница.

Не забудьте документы!

Для удостоверения доверенности у нотариуса необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также потребуется предоставить данные документа, удостоверяющего личность представителя, которые могут быть, например, в виде ксерокопии (фотографии) нужных страниц паспорта. Личное присутствие представителя у нотариуса не требуется.

— В некоторых случаях размер нотариального тарифа может быть уменьшен — например, если доверенность содержит полномочия на распоряжение имуществом и выдается на имя близкого родственника. Или же если лицу, от имени которого удостоверяется доверенность, назначена пенсия в Республике Беларусь либо имеется удостоверение инвалида 1-й или 2-й группы. Чтобы нотариус смог применить предусмотренную законодательством льготу, необходимо предоставить документы, подтверждающие родственные или брачные отношения, а также пенсионное удостоверение либо удостоверение инвалида 1-й или 2-й группы, — констатировала И. Морозенко.

Перечень остальных документов, которые тоже могут понадобиться, зависит от характера полномочий. Например, в случае удостоверения доверенности на владение, пользование и распоряжение автомобилем необходимо представить свидетельство о регистрации транспортного средства.

Плата за услугу

Полностью освобождаются от уплаты нотариального тарифа за удостоверение доверенности, а также за составление и подготовку ее проекта инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

— Стоимость доверенностей может быть разной. Сумму нотариального тарифа озвучит нотариус при оценке всех представленных документов, а также исходя из полномочий, которые будут отражены в доверенности, — уточнила специалист. — Например, удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий в почтовых отделениях обойдется в 7 рублей 40 копеек. Это на сегодня минимальная сумма. А вот доверенность на распоряжение имуществом стоит недешево — 99 рублей 90 копеек.

Срок действия доверенности в Республике Беларусь не может превышать 3 лет. Если он в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения. Если срок действия доверенности истек, а потребность в ней осталась, то необходимо прийти к любому нотариусу и оформить новый документ.

Захочу — отменю

Законодательством также предусмотрено право отменить доверенность.

— Для отмены нотариально удостоверенной доверенности, в том числе и выданной в порядке передоверия, необходимо обратиться к любому нотариусу и подать заявление. Для отмены доверенности необязательно иметь на руках оригинал документа — достаточно лишь знать данные, позволяющие его идентифицировать. К ним относятся фамилия, имя, отчество представляемого, дата удостоверения доверенности, а также фамилия, имя, отчество нотариуса и номер в реестре для регистрации нотариальных действий, — отметила И. Морозенко.

В случае отмены доверенности лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об этом того, кому документ выдавался. Также должны быть оповещены и известные ему третьи лица, для представительства перед которыми выдавалась доверенность.

Что такое передоверие

По словам И. Морозенко, предусматривается право частичного или полного передоверия предоставленных полномочий другому лицу. Такое право должно быть прямо отражено в доверенности. Передоверить полномочия можно только в пределах срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

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