Под Санкт-Петербургом партизаны взорвали опору линии электропередач 1.05.2023, 10:04

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В РФ - ни дня без взрывов.

Только недавно в пригороде Санкт-Петербурга произошел взрыв на территории заброшенной ТЭЦ а уже в ночь на 1 мая там снова «инцидент». Под Петербургом вновь работают диверсанты, была подорвана опора ЛЭП и еще у одной обнаружено взрывное устройство.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он уточнил, что взрыв прогремел на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Одна из опор рухнула.

Отмечается, что на месте работают взрывотехники и сотрудники спецслужб. Они сняли и разминировали заряд с взрывателем со второй опоры ЛЭП. Проводится обследование других опор поврежденной линии.

Примечательно, что после массированной ракетной атаки на Украину в ночь на 1 мая, россияне жалуются в своих Telegram-каналах, что «удары возмездия», как они это называют, не привели ни к одному аварийному отключению электроэнергии. Ранее, пишут они, во время массированных ударов в ряде городов Украины оперативно отключали электроэнергию — соответственно переставало работать метро, в населенных пунктах не было света, однако сейчас этого нет, ноют россияне. А между тем они сами могут почувствовать то, чего так желают украинцам.

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