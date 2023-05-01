Чем белорусам подкормить цветы, чтобы пышно цвели 1.05.2023, 10:19

Советы опытных садоводов.

Многие хозяйки украшают свои участки на дачах и придомовые территории различными цветами, которые радуют глаз весной и летом. Возьмите себе на заметку простые советы, чем подкормить пионы от theLime.

Садоводы обожают пионы не только за их красоту, но и за то, что они легко размножаются и могут длительное время расти на одном месте.Как правило, полноценное цветение пиона можно увидеть только на третий год после посадки.

Чем подкармливать пионы весной?

В первые два года, если правильно была заправлена посадочная яма, молодые растения подкармливать не стоит. В этот период они только увеличивают корневую систему.

Первую подкормку опытные садоводы советуют проводить еще ранней весной – "по ледяной корочке". Вносим под каждый куст 20 г мочевины: она впитается в почву вместе с талой водой.

После того, как растает снег, с профилактической целью почву необходимо пролить раствором марганцовки (2 г на ведро воды). Эта обработка не только обезопасит цветы от грибковых заболеваний, но и способствует лучшему росту побегов и корней.

А когда отрастут молодые побеги, из нужно обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Вторую подкормку нужно производить во время бутонизации растения. Примерно за две недели до цветения подкармливаем пионы раствором настоя коровяка (1:10) с добавлением 20 г сульфата калия и 40 г суперфосфата на ведро воды.

Раз в месяц можно провести и внекорневую подкормку. Для этой цели подойдет комплексное минеральное удобрение, которое следует разводить согласно инструкции, или же раствор мочевины (20 г) и 1 таблетка удобрения с микроэлементами на ведро воды.

Полученной смесью опрыскиваем растения или поливаем из лейки с мелким ситом. Внекорневую подкормку желательно проводить вечером или в пасмурную погоду.

Как часто нужно поливать пионы весной?

Если весной нет обильных доджей, а также в период активного роста и образования бутонов, пионы нуждаются в регулярном и обильном поливе. Из-за недостатка влаги страдают всасывающие корешки, которые находятся не в стеблях, а на некотором расстоянии от них.

Зона всасывания у молодых пионов расположена в 20-25 см от центра куста, у взрослых растений – в 40 см.

Чтобы вода впитывалась равномерно, на нужном расстоянии от центра многолетника выкапываем канавку около 10 см в глубину. Раз в 7-10 дней туда наливаем воду из расчета 1-2 ведра на взрослое растение. Полив лучше проводить в вечернее время, чтобы влага не испарялась, а полностью впитывалась пионом.

После орошения следует также разрыхлить почву. Поможет сохранить влагу в нем и мульчирование, также защищающее корни от перегрева.

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