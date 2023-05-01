Генерал Сырский рассказал о контратаке ВСУ в Бахмуте 1.05.2023, 10:28

Александр Сырский

Фото: ВСУ

Оккупанты бросают в бой новые штурмовые группы «вагнеровцев».

Российские оккупанты бросают в бой новые штурмовые группы ЧВК «Вагнер», бойцов других частных компаний, десантников, однако взять Бахмут им не удается, заявил командующий Восточной группировкой украинских войск генерал-полковник Александр Сырский.

В то же время на некоторых участках Вооруженные силы Украины успешно контратакуют, цитирует его Military media center.

«На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях. Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу», — говорит Сырский.

По словам командующего, чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы ЧВК «Вагнер», бойцов других частных компаний, десантников, но взять город под контроль противнику не удается.

«Ситуация довольно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции», — добавил Сырский.

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