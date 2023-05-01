Российские офицеры пытаются сбежать из Крыма с помощью ротации 1.05.2023, 10:39

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Пишутся рапорты от отпусков до перевода.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что после взрывов в оккупированном Севастополе многие российские офицеры хотят сменить место службы

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Эспрессо».

«После взрывов в Севастополе у россиян очень перегружены логистические пути, ведущие в Россию. Также из Крыма в Россию собираются бежать именно приехавшие туда с 2014 года. Сейчас в Крыму происходит ротация определенных военных подразделений. Многие офицеры пытаются использовать эту ротацию, чтобы изменить свое место прохождения службы навсегда. То есть пишутся рапорты от отпусков до перевода», - рассказала Гуменюк.

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