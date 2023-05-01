Экс-баскетболист НБА: У Лукашенко одна цель 3 1.05.2023, 10:53

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Энес Фридом

Фото: AP

Белорусский диктатор — комнатная собачка Путина.

Несколько месяцев назад журналисты рассказывали историю Энеса Кантера. Турецкий баскетболист, выбранный на драфте 2011 года под третьим номером и отыгравший 11 лет в НБА, получил американский паспорт и взял новую фамилию — Фридом. Это слово переводится с английского как «свобода» и имеет огромное значение для спортсмена. Сегодня он не может вернуться домой — турецкие власти лишили его гражданства. В 2022-м Энес был даже номинирован на Нобелевскую премию мира. В интервью «Зеркалу» 30-летний Фридом порассуждал о ситуации в Беларуси, мужестве Левченко, голосе спортсменов, демократии, вере в будущее поколение и своей миссии в борьбе за права людей.

Энес Фридом в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, 29 марта 2022 года.

Фото: Reuters

Путин, собачка, Левченко

— Каково ваше отношение к войне в Украине и роли Беларуси в российском вторжении?

— Путин угрожает не просто отдельной стране или миллионам мужчин, женщин, детей, которые пострадают. Он угрожает самой концепции свободы. Если Путин добьется успеха в Украине, то даст возможность копировать себя бесчисленным диктаторам и авторитарным подражателям. Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и всего света. Все санкции против России теперь необходимо распространить и на режим Лукашенко. Он втянул Беларусь в войну, которую народ не приемлет.

— Что вы знаете о ситуации в Беларуси?

— Я могу назвать это очередной диктатурой. У Лукашенко одна цель — сделать Путина счастливым. Самопровозглашенный белорусский диктатор — комнатная собачка Путина. В вашей стране нет свободы слова, нет свободы протеста, а в тюрьмах страдают сотни политзаключенных.

— Как у вас появилась идея выступить в поддержку белорусских политзаключенных?

— О ситуации в Беларуси узнал от Елены Левченко. Когда ее арестовали и продержали в тюрьме 15 дней, то был первым спортсменом, который поддержал ее. После того как она вышла на свободу, Елена прилетела в Америку. Мы стали общаться, переписываться, она пришла на одну из моих игр НБА. Хотя мы еще не встречались лично.

Левченко — герой. Это одна из самых сильных женщин, которых знаю. Благодаря ей начал изучать происходящее в Беларуси. Понял, что ситуация ужасная. Люди страдают в тюрьмах. Сотни политзаключенных (по состоянию на 29 апреля в Беларуси 1499 политических заключенных. — Прим. ред.) ждут помощи, поэтому то, что я сделал, было правильным. Стараюсь помочь каждому человеку в мире вне зависимости от религии, цвета кожи или происхождения.

Беларусь, спортсмены, диктатуры

— Что могут сделать люди в Беларуси в условиях диктатуры?

— Есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы двигаться к свободе. Давайте сформулирую по пунктам:

Высказывайтесь. Народ в Беларуси должен продолжать выступать против злоупотреблений властью со стороны правительства. Это может включать протесты, обмен информацией в социальных сетях и обращение в международные организации для повышения осведомленности.

Организуйтесь. Люди должны объединяться в группы и работать вместе, чтобы отстаивать перемены. Это может быть создание политических партий, союзов или организаций гражданского общества.

Взаимодействуйте с международным сообществом. Имею в виду обращения к другим странам за поддержкой, сотрудничество с международными правозащитными организациями и поиск дипломатических решений кризиса.

Просвещайтесь. Люди в Беларуси должны узнавать о своих правах и правовой системе. Это может помочь им лучше понять возможности бросить вызов правительству и выступить за перемены.

— Какова роль спортсменов в этих процессах?

— Прежде всего не молчать. За спортсменами следят по всему миру, у нас миллионы подписчиков в соцсетях. Мы должны использовать платформы, чтобы быть голосом всех тех невинных людей, у которых забрали права. Кроме этого, спортсмены должны вдохновлять и обучать молодежь. Нужно построить будущее, в котором дети будут бесстрашными, чтобы они могли отстаивать то, что правильно, и не бояться диктатур. И это не политика, а разговор о фундаментальных ценностях. Поэтому призываю всех спортсменов продолжать выступать за права человека.

— Вы изучаете ситуацию в той или иной стране, прежде чем сделать громкое заявление?

— Конечно. Мне важно досконально разобраться, через что люди проходят и чем могу помочь. Я на связи со многими правозащитниками по всему миру, политическими заключенными и их семьями. Пытаемся донести информацию о происходящем, а также найти способы освобождения заключенных. Почти все диктатуры одинаковы. Единственное, чего они боятся, — это люди, так что мы должны объединиться и бороться, быть бесстрашными и никогда не сдаваться.

Свобода, протесты, образование

— Что для вас значит свобода?

— После воздуха, воды и еды это самое важное, что может быть у человека. Это драгоценный дар, которым наслаждаются не все в мире. Легко принять нашу свободу как должное и забыть о жертвах, принесенных теми, кто боролся за нее. Но нужно помнить, что свобода не вечна. За нее приходится платить, чтобы сделать мир лучше. Она должна защищаться и сохраняться каждым поколением. Всем необходимо выступать против несправедливости, поддерживать угнетенных и маргинализированных.

— Нужно ли брать в руки оружие ради этого?

— Я поддерживаю только мирные протесты.

— А люди готовы к свободе? Особенно те, кто жил и живет много лет под жестким контролем?

— Готовы. Но главное, что следует сделать — вдохновлять молодое поколение и обучать друг друга. Без образования мы всего лишь ходячие мертвецы. Есть много способов рассказать людям о свободе и демократии. Например, использовать социальные сети для обмена статьями, видео. Можно завести разговор с друзьями и коллегами, выяснить, что они думают, поделиться своим мнением. Можно посетить мероприятия для публичных дискуссий. Можно писать письма в газеты или вести блог, высказываясь о свободе. Затем — участие в мирных демонстрациях, волонтерство в организациях, которые защищают гражданское общество и права человека. Также надо голосовать и поддерживать политических кандидатов, отстаивающих свободу и демократию. Информирование других — это непрерывный процесс, требующий терпения, настойчивости и непредубежденности.

Эрдоган, Интерпол, НБА

— Что думаете о нынешней ситуации в родной Турции?

— К сожалению, обстановка примерно такая же, как в Беларуси. Президент Эрдоган разрушает страну. Турция могла бы стать мостом между исламом и западом, но с политикой Эрдогана это невозможно. В стране нет свободы слова, свободы религии, самовыражения, протеста и демократии. Людям нужно проснуться, пока не стало слишком поздно, и проголосовать против него на предстоящих выборах 14 мая. Повторюсь, только народ может остановить диктаторов.

— Вам бывает страшно после ваших высказываний?

— Нет. Знаю, что Бог поддерживает меня несмотря ни на что. Каждую неделю получаю тысячи угроз, в том числе об убийстве. За мою голову назначена награда. Мой отец был в тюрьме какое-то время, а Турция объявила меня в розыск через Интерпол. Не видел свою семью почти 10 лет и не могу общаться с родными, так как это небезопасно для них. Но, как я уже говорил, свобода имеет цену, поэтому ни о чем не жалею и никого не боюсь.

— Еще планируете вернуться на площадку?

— К сожалению, нет. В НБА мне заказан путь из-за позиции по Китаю (Фридом говорил, что лиге невыгодно поднимать проблемы с правами человека в этой стране. — Прим. ред.). А в Европе не могу играть из-за Эрдогана.

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Фридом забивает мяч в корзину «Кливленд Кавальерс», 22 декабря 2021 года.

Фото: Reuters

Каким может быть идеальный мир

— Каким должен выглядеть идеальный мир?

— В таком месте ко всем отнеслись бы с уважением и достоинством, независимо от расы, пола, этнической принадлежности или социально-экономического статуса. Это был бы мир, в котором люди имели бы доступ к качественному образованию, здравоохранению и основным человеческим потребностям: еде, воде и жилью. В идеальном мире заботились бы об окружающей среде и принимали бы меры для смягчения последствий изменения климата. Было бы чувство общности и сотрудничества между людьми, когда они работают для совместного блага. В конечном счете, идеальным был бы мир, в котором у каждого есть возможность полностью раскрыть свой потенциал и жить счастливой, полноценной жизнью.

— Как сформировать здоровое общество?

— Оно рождается через демократию и свободу. И правительство любой страны способно делать шаги в этом направлении. Я перечислю основные моменты:

гарантия основных прав и свобод человека;

независимая и справедливая судебная система для обеспечения верховенства закона;

свободные СМИ, которым разрешено освещать деятельность правительства, не опасаясь цензуры или преследований;

прозрачное и подотчетное правительство, открытое для общественного контроля и обратной связи;

честные и свободные выборы, которые позволяют гражданам выбирать своих лидеров без вмешательства или мошенничества;

сильное и активное гражданское общество, способное привлечь правительство к ответственности за те или иные действия;

инклюзивная политика, которая способствует равенству, многообразию и защищает права меньшинств.

История, Рейган, политика

— Почему вы решили заниматься тем, что делаете? Могли бы играть спокойно в баскетбол, зарабатывать на безбедную старость.

— Я играю очень важную роль в эти дни — у меня большая история. Надеюсь, молодое поколение узнает ее и поймет, что свобода очень хрупкая. Ее можно потерять в мгновение ока.

Некоторым приходится чем-то жертвовать, чтобы у наших детей и внуков было светлое будущее. Нужно сделать все возможное, чтобы создать здоровое общество. Знаю, что, вероятно, я не сумею изменить весь мир, но я способен изменить чей-то мир. Молодое поколение сталкивается с множеством проблем, включая изменение климата, экономическую неопределенность и политическую поляризацию. Как личность могу предпринять устойчивые действия: уменьшение углеродного следа, поощрение равенства и инклюзивности, поддержка образования и инноваций, а также отстаивание политики, которая ставит во главу угла благополучие нашей планеты и будущих поколений. Кроме того, важно быть положительным образцом для подражания и направлять молодых людей в принятии обоснованных решений.

— У вас были примеры для подражания в политике, иных сферах?

— Рональд Рейган, Мохаммед Али.

— Присутствуют ли у вас политические амбиции?

— Думаю, в будущем сначала займусь политикой в Америке, а затем вернусь в родную Турцию. Стану лучшим президентом, который когда-либо был при моей жизни. Даже сейчас могу быть намного лучше Эрдогана.

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