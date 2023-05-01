«Неужели ради шпротов остался?» 1.05.2023, 11:44

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Как белорусы «празднуют» Первомай.

Читатель сайта Charter97.org поделился своими размышлениями к Первомаю:

— Наступил праздник труда или Первомай. Праздновать так праздновать, думается мне по дороге в магазин. Я же уважаемый работник, инженер, отдал своему предприятию более 20 лет, могу себе позволить купить небольшой торт. В магазине встречаю знакомого с комбикормового завода.

— Шикуешь, — говорит он мне.

— Да нет, просто жену порадовать хочется. А ты, Петр, почему к празднику работы не готовишься?

— Какой праздник. На работе выдали по банке шпротов от профсоюзов и по пачке печенья. Лучше бы зарплаты повысили. Мне так хорошо, я 700 рублей получают, еще как-то свожу концы, а есть у нас люди, которые и за 400 ходят.

— А почему вы в профсоюз не зайдете, не поинтересуетесь, почему нарушаются права и платят деньги ниже минимальной зарплаты?

В ответ услышал ругань и проклятия.

— Вот странный ты, Петр, человек, что ты после 2020 года в государственном профсоюзе делаешь? Неужели ради шпротов остался?

Подаю свой пример из жизни, как я присоединился к профсоюзу РЭП, как мне предоставили юридическую помощь, помогли защитить свои права. Да и вспоминаю лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича, редактора газеты Вацлава Орешко и Василия Береснева, которые сидят сейчас в тюрьмах за свою работу, за защиту наших прав, за желание сделать для нас Праздник труда. А пока нет у нас праздника, а только день раба. Но я верю, что праздник к нам вернется, как и вернутся наши заключенные. А сегодня призываю всех белорусов сделать праздник для лидеров РЭП. Пришлите им открытки, бандероли, телеграммы, напомните, что вы помните о них, что цените их работу, что ждете на свободе.

Письма можно присылать на адрес

Геннадий Федорович Федынич, Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Ул. Крупской, 99А

Вячеслав Михайлович Орешко, Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Ул. Крупской, 99А

Василий Тихонович Береснев, Тюрьма № 4. 212011, г. Могилев, ул. Ул. Крупской, 99А

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