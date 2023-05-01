СМИ: ЮАР просит Путина не прилетать, потому что его придется арестовать 5 1.05.2023, 12:30

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Претория ведет переговоры с Кремлем.

В Южной Африке не исключили процедуру ареста диктатора Владимира Путина, в случае его приезда на саммит БРИКС.

В связи с этим Претория просит президента РФ не приезжать лично на саммит БРИКС, а принять участие в его работе через Zoom, пишет Sunday Times.

Отмечается, что несмотря на отказ ЮАР поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украины, Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС.

«У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — сказал представитель правительства ЮАР.

Подчеркивается, что по поручению президента ЮАР Сирила Рамапоса назначен специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина.

При этом комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.

Как пишет издание, высокопоставленные чиновники подтвердили, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.

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