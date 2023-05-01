«Что ни говори, деньги не пахнут» 1.05.2023, 13:05

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Кому понадобились деревья с белорусских кладбищ?

Читательница сайта Charter97.org обратила внимание, что на белорусских кладбищах начали вырубать деревья:

— Традиционно на Радуницу посещаем кладбище. А поскольку сама я уже пенсионерка, то и близких, которые отошли на тот свет, у меня достаточно много. Поэтому приходится ездить в разные уголки Беларуси. Каково же было мое удивление, когда, отправляясь на кладбище в Солигорском районе, мы его проехали, так как не узнали.

Раньше оно было заметно издалека, так как на кладбище росло много деревьев, кладбище выглядело как островок леса среди полей. А теперь — ни одного дерева! А вместо деревьев кладбище начало зарастать кустарником.

Ту же самую ситуацию наблюдали и на кладбище под Слуцком, в Несвиже. А в Клецке пошли еще дальше. Вместе с деревьями в огромную купу стянули и старые памятники. В старину, когда родные хотели спилить дерево на кладбище, то должны были обращаться в соответствующую службу, платить немалые деньги за такую услугу. Сейчас деревья на кладбищах начали рубить коммунальные службы.

Кому же мешают деревья? Встретила приятельницу-биолога, да рассказала об этом. Она мне и объяснила, почему и зачем истребляются деревья. Выясняется, что на кладбище деревья имеют древесину высочайшего сорта, качественную и прочную. А какой-то карманный бизнесмен на этом имеет большие деньги. Не о покойниках же они заботятся, не о живых, а о своих карманах. Что ни говори, деньги не пахнут.

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