«Российский «авианосец» в Черном море терпит крушение» 1.05.2023, 13:28

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Александр Коваленко

Военный эксперт рассказал, как «интересные события» могут начаться в Крыму.

В субботу, 29 апреля, в оккупированном украинском Севастополе произошел пожар из-за попадания беспилотника в резервуар с топливом. После этого происшествия российские офицеры пытаются массово сбежать из Крыма.

Что происходит на оккупированном полуострове? Сайт Charter97.org поговорил с известным украинским военным экспертом Александром Коваленко.

— В первую очередь отмечу, что украинская сторона официально не признала, что в Севастополе были наши беспилотники. С другой стороны, да, действительно там произошел инцидент на нефтебазе. Огнем было уничтожено довольно-таки приличное количество горюче-смазочных материалов.

Тут важно понимать, почему пошла такая реакция, в том числе — российских военнослужащих. Дело в том, что военные прекрасно понимают, что если горит нефтебаза и теряется большое количество горюче-смазочных материалов, тот или иной плацдарм недополучит эти горюче-смазочные материалы. Следовательно, снижается возможность по проведению либо наступательных, либо оборонных операций.

Это все сводится к тому, что подобного рода инцидент может повлиять на оборонную способность всей группировки российских оккупационных войск на юге. Пока не критично, но в перспективе они будут ограничены в своем функционале.

Чтобы не попасть, мягко говоря, под очередную раздачу или не оказаться в эпицентре очень интересных событий, многие пытаются обезопасить себя и своих близких, покинув как можно скорее Крым.

— Какие «очень интересные события» вы имеете в виду?

— Произошел уже один инцидент на одной нефтебазе. Возможно, подобное случится и на других каких-то объектах. У них же там постоянно что-то происходит.

Кроме того, на сегодняшний день Крымский мост — единственный объект, который обеспечивает более-менее, несмотря на повреждения, сносную логистику между оккупированным Крымом и материковой частью РФ. А если он перестанет вообще функционировать?

Россияне пытаются воспользоваться этим окном возможностей, чтобы достаточно комфортно покинуть Крым. Тот, кто, скажем так, дальновидный, старается это сделать, пока есть такая возможность.

— Можно ли сказать, что удары армия Украины наносит не только по оккупированному полуострову, но и по имиджу Путина?

— Безусловно. Здесь даже не столько речь идет об ударах по Крыму. Важен сам факт того, что воздушное пространство полуострова считалось максимально безопасным для российских оккупантов. С эшелонированной ПВО, эшелонированной береговой противокорабельной обороной и прочими средствами. Они действительно создали из временно оккупированного Крыма достаточно серьезный, неприступный бастион.

Но в этом бастионе, что на протяжении 2022-го года, что в 2023-ем, постоянно что-то взрывается, раздаются «хлопки», задымления и так далее.

— О чем это говорит?

— О том, что несмотря на то, что все эти годы они пытались создать вот такой непотопляемый «авианосец» в Черном море, у них это не получилось. Они не могут защитить этот свой «авианосец» ни с воздуха, ни с морских рубежей.

Постепенно возникает вопрос, а смогут ли они его защитить с суши? Это все комплексный удар и по репутации самого же военного преступника, разыскиваемого Международным уголовным судом, Владимира Путина.

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