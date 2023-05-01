«Фанера над Парижем»: Украинский генерал показал, как россияне пытаются обмануть украинскую ПВО 1.05.2023, 13:39

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Находчивость оккупантов высмеяли в Сети.

Российские оккупанты придумали новый способ выявления украинской ПВО. Сначала они запускают в Telegram-каналах дезинформацию о якобы своих ракетах и самолетах в небе, после чего для имитации чего-то в небе запускают некие БПЛА-«аналоговнет».

Как пишет «Обозреватель», ситуацию объяснил в Facebook командующий обороной Николаевщины генерал-майор Дмитрий Марченко. Он показал, какими аппаратами Россия пытается обмануть украинскую ПВО.

«Сначала по каналам и разным пабликам запускается инфа о 84 ракетах…100 ракет…. 20 самолетов в небе! А потом запускается такая фигня для имитации чего-то в небе. Поэтому доверяйте только официальным и проверенным источникам и не поддавайтесь панике! Верьте в ВСУ и нашу ПВО, ребята очень хорошо делают свое дело!» – заверил генерал.

«Находчивость» оккупантов высмеяли в Сети.

«Такое впечатление, что это чудо сделано из г*вна и палок, в прямом смысле», «Это он и есть, настоящий аналоговнет?!», «Это они уже подоконники у себя снимают?», «Фанера над Парижем», «Шутка о мопедах уже не актуальна. Это новый уровень.. вторая е**ть армия мира», – писали в комментариях украинцы.

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