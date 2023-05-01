Кремль в очередной раз потерпел фиаско Алексей Копытько

1.05.2023, 13:54

1,462

Начало мая обещает быть очень горячим.

Заканчивается председательство РФ в Совбезе ООН. Не запомнилось ничем. Ибо не сумели создать никакой зацепки.

Первое

В целом. Очередной график россиян сорван.

Сорван настолько, что они даже не смогли сыграть в «пасхальное перемирие». У них осталось 9 дней, чтобы разрушить Бахмут и сымитировать какую-то «победу». Слово «взять» тут не подходит. Разрушить.

Без этого у них не будет ничего, от слова совсем.

Становиться в оборону без «победы» – будет выглядеть, как от безысходности. Кадровые изменения в Минобороны РФ и командовании росвойск будут подстегивать к служебному рвению.

Посему начало мая обещает быть очень горячим.

Второе

Заканчивается председательство РФ в СБ ООН. Не запомнилось ничем. Ибо не сумели создать никакой зацепки.

В конце месяца россияне убили 6 украинских детей и разрушили жилые дома на фоне пожара в Севастополе. Контекст для РФ – мрачнейший. Даже бормотание о переговорах чуть поутихло. Хоть и ненадолго.

Дальше в СБ ООН интересно.

Май – председательствует Швейцария.

Июнь – ОЭА.

Июль – Британия.

Август – США.

Сентябрь – Албания.

Октябрь – Бразилия.

Китай – в ноябре.

Ритм и модальность приблизительно понятны. Поэтому все отвлекающее прочь – полная концентрация усилий на оборону.

В эту же копилочку стоит поместить Финляндию в НАТО, а также безапелляционное заявление Остина, что к июлю две страны передумают и Швеция тоже будет в Альянсе.

Для нас важно, что участие новых стран в Альянсе (теоретически) может высвободить часть ресурса, который получим мы. Увидим.

Третье

Апрель был наполнен новостями о поступлении оружия.

Танки, пэтриоты, ирисы и т.д. – это понятно.

Я бы выделил последнее знаковое сообщение: пришли «датские» цезари. Эта эпопея длилась 9 месяцев. В итоге цезари, которые Дания заказала у Франции для себя, переданы нам.

Датчанам огромная благодарность. За это время у них прошли выборы, в процессе участвовало 3 министра обороны Дании. Преемственность сохранилась, все сработало. С нашей стороны был очень квалифицированный труд.

Цезари – это сила. Пополнение, которого могло не быть. Наиграли.

Четвертое

Прозвучало несколько заявлений о нашей «готовности» – на 98% и т.д.

Проценты – вопрос философский. Я бы тут выделил другое.

Мы (и западные партнеры) знаем, когда началась подготовка и накопление обозначенного ресурса. Мы знаем, как она на самом деле шла и когда закончилась. Самое ценное на системном уровне – вот этот реальный опыт, который показал пределы возможностей, проблемы.

Поправки на политические системы и бюрократию, реальное состояние армий, реальное состояние ВПК, логистика, тренировки и т.д. Помехи со стороны РФ.

Все ключевые игроки увидели, что будет, если завтра разразится какая-то беда. Что у них реально в руках и как быстро они смогут двигаться. Будут выводы.

Фразу «гонка вооружений» я писать не буду. Но факт в том, что удалось оживить ВПК там, где до последнего надеялись как-то пропетлять. Ибо тратить деньги на оружие (особенно – на расходники типа снарядов) не то, чтоб сильно все рады. Их же можно потратить на какое-то развитие.

Общий тонус антикремлевской коалиции (которая при желании может трансформироваться в «антиникарагуанскую») повысился, навык есть. Жужжание на тему переговоров неизбежно будет. Но что-то мне подсказывает – успехи на поле боя будут сильно влиять на настрой и следующие пакеты помощи.

Самое страшное для Кремля – россияне упоролись со своим наступлением зимой и позволили совершить вот этот накопительный цикл, который подарил ценные знания. При этом сами полноценно не запустили публичную волну мобилизации, добирали непрерывно частями.

Думаю (гипотеза, никакой информации), Китай среагировал именно на это. Циклы оборонного планирования сопряжены с важными избирательными циклами на 2023-24 гг. Пекин, который в марте завершил продление власти у себя, сейчас в сильной позиции и попытается глобально развернуть свою линию.

Пятое

Министр обороны Алексей Резников на недавней пресс-конференции сказал, что политически в плане обеспечения обороны в этом цикле мы отыграли максимум. (Собственно, Каволи и Столтенберг это де-факто подтвердили).

Что-то еще доедет, подкрутится. Но глобально начинается этап, когда на какой-то период все в руках нашего командования.

Не стоит забывать, что фронт у нас – от Бреста до Дуная. Сводить все к ситуации в Бахмуте – просто неправильно. Нависать с ожиданиями над военными – тоже неправильно. Они должны сделать свою работу в максимально комфортных (при всех оговорках) условиях. Поддержка – вот что нужно.

Новый цикл и новые задачи. На улице май – а в повестке будет все больше осени. Ну, и плюс поточка, куда без нее.

Алексей Копытько, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».